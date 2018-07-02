Москва, 2 июля, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 июня закрылись ростом. В ходе американских торгов цена на нефть сорта Brent повышалась до $79,53. Участники рынка закладывали в цены попытку правительства США остановить поставки нефти из Ирана. Штаты требуют от своих союзников сократить закупки нефти к началу ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Плюс к этому можно добавить перебои в поставках нефти из Канады, Ливии и Венесуэлы. В Канаде прекратило работу нефтедобывающее предприятие компании Syncrude Canada. На заводе случилась авария.

Последний еженедельный отчет компании Baker Hughes отразил сокращение буровых установок за неделю с 23 по 29 июня. Количество нефтяных буровых установок в США снизилось на четыре единицы до 858 штук. Количество установок по добыче газа уменьшилось на одну единицу до 187 штук. Общее число буровых установок сократилось на пять единиц до 1047 штук.

Сегодня, 2 июля, торги по нефти открылись снижением. Баррель Brent подешевел на 1,3%, до $78,14. Трейдеры стали фиксировать прибыль от длинных позиций, не дожидаясь теста психологического уровня $80 за баррель. Если европейские участники последуют примеру азиатских участников рынка, то на фоне общего укрепления доллара цена двинется к $77,30.

Напомним, 29 июня, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысились на 2,04%, до $79,44 за баррель, WTI — на 0,95%, до $74,15 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $75,23 за баррель.

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