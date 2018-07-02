Москва, 2 июля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Сборная России в матче 1/8 чемпионата мира (ЧМ) по футболу обыграла Испанию в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства, где встретится с командой Хорватии.

Чемпионат мира по футболу

«Во время серии пенальти я голос посадил — мы там кричали, пищали», — рассказал нападающий российской команды Артем Дзюба, который был заменен во второй тайме.

«Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить», — отметил полузащитник подопечных Станислава Черчесова Роман Зобнин.

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«Конечно, мы верили в победу, пенальти — это тоже победа», — поделился своими эмоциями защитник сборной России Илья Кутепов.

«Золотая нога России, — говорится в официальном «твиттере» российской команды, имея ввиду игру голкипера сборной Игоря Акинфеева. — Будем двигаться дальше!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игра России против Испании состоялась 1 июля в «Лужниках». Основное время завершилось со счетом 1:1, мячи на счету Сергея Игнашевича (12 минута, автогол) и Артема Дзюбы (41 минута, с пенальти). Два дополнительных тайма победителя не выявили, в серии послематчевых пенальти победила Россия (4:3), Игорь Акинфеев отразил два удара.

Матч четвертьфинала ЧМ-2018 состоится 7 июля в Сочи, российская сборная встретится с Хорватией, которая также победила Данию в серии пенальти (3:2, основное время 1:1).

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