Симферополь, 2 июля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что флаг страны будет поднят на украинских кораблях в Севастополе, вызывают сожаление. Город больше не вернётся в состав Украины — это пройдённый этап истории, который уже остался в прошлом. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

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«Прямо какое-то душевное расстройство. Президент целой страны бегает с национальным флагом и не знает, как его водрузить над Севастополем», — цитирует РИА Новости слова парламентария.

По его словам, «маниакальные желания официального Киева украинизировать российский Севастополь воспринимаются населением как неудачные шутки старого клоуна, которого выгнали из цирка за профнепригодность».

Народный избранник уверен, что у украинского лидера не хватит сил навязать Севастополю украинский флаг.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом в 2014 году. После госпереворота на Украине жители полуострова и города Севастополя провели референдум и подавляющим большинством голосов высказались за выход Крыма из состава Украины. Киев настойчиво не хочет считать итоги голосования легитимными и надеется вернуть Крым под свою юрисдикцию. Между тем президент РФ заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

1 июля президент Украины Пётр Порошенко снова пообещал поднять над Севастополем украинский флаг. Такое заявление он сделал, поздравляя украинских моряков с Днём военно-морских сил. Ранее, 9 июня, поздравляя Севастополь с Днём города, украинский лидер также выразил уверенность, что в Севастополе будет играть украинский гимн, а над городом развеваться флаг Украины.