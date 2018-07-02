Москва, 2 июля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. В России с 3 июля вступит в действие закон об административной ответственности водителя, у которого в крови будет обнаружено более 0,3 грамма абсолютного этилового спирта на литр крови. Госдума РФ приняла указанный закон 23 марта, Совет Федерации — 28 марта, а в начале апреля документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Спиртное за рулём

Напомним, до настоящего времени наказание следовало при наличии спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

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Ранее экспертами отмечалось, что отсутствие законодательного закрепления ответственности водителей в связи с наличием спирта в крови в концентрации, определенной по-новому, помогает нарушителям уходить от наказания и как следствие — ведет к снижению безопасности дорожного движения.

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