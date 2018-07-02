Улан-Удэ, 2 июля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. В Бурятии судебные приставы Заиграевского района приостановили по решению суда деятельность детского лагеря до 13 июля.

Zauralonline.ru Без воды

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 июля, в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов, в лагере «Берёзка» вышли из строя водозаборные сооружения. Однако администрация лагеря своевременно не уведомила об этом специалистов Роспотребнадзора. Несколько дней подряд воду в лагерь подвозили. Детей вывезли только на третьи сутки.

Специалисты взяли пробы воды в нескольких точках, в пяти из них были обнаружены бактерии. В связи с этим в лагере провели дезинфекцию. Деятельность оздоровительного учреждения приостановлена, судебные приставы опечатали входные двери всех корпусов. Руководство лагеря должно устранить поломку системы водоснабжения.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года деятельность детского лагеря пришлось приостановить в Омской области. Там были зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией. По данному факту проводит проверку следствие.

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