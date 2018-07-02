Берлин, 2 июля, 2018, 07:23 — ИА Регнум.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер откладывает свою отставку, пишет газета Süddeutsche Zeitung 2 июля.

Harald Bischoff Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

Зеехофер, высказавший свое намерение уйти в отставку с поста министра и главы партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) поздно вечером 1 июля, спустя несколько часов объявил, что 2 июля попытается провести последние переговоры с партией канцлера Ангелы Меркель«Христианско-демократический союз» (ХДС). Он заявил, что его политическое будущее будет зависеть от того, пойдет ли ХДС на компромисс.

«Я сказал, что сдам оба поста, что сделаю это в ближайшие три дня, — сказал министр прессе. — В интересах этой страны и дееспособности нашей коалиции и правительства, которое мы хотим сохранить, мы попытаемся прийти к согласию в центральном вопросе отказа (от беженцев на границе — прим.)».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне возник конфликт между партиями ХДС и ХСС и их лидерами Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером по поводу миграционной политики. Зеехофер остался не удовлетворен решением саммита государств Евросоюза и последующими переговорами с Меркель, назвав их «неэффективными». Министр настаивает на отказе на границах Германии от ряда категорий мигрантов.