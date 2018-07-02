Москва, 2 июля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что доволен вылетом «больших команд» с чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футболист сборной Испании

«То, что большие команды проигрывают и едут домой — это прекрасно. Это показывает, что футбол — командная игра. Сборные не должны зависеть от больших звёзд», — сказал Моуринью.

Напомним, на данный момент чемпионат мира покинули многие команды, которых до начала турнира считали фаворитами. В частности, завершили выступления команды Испании, Португалии, Германии, Аргентины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Испании уступила команде России в серии послематчевых пенальти — 3:4, основное и дополнительное время закончились вничью 1:1.

Сборные Португалии и Аргентины проиграли в 1/8 финала чемпионата командам Уругвая и Франции соответственно. Сборная Германии впервые не смогла выйти из группы.

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