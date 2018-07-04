В России — двадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 3 июля, матчи мундиаля (плей-офф, 1/8 финала) пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Швеция — Швейцария (Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург», 17:00) Колумбия — Англия (Москва, стадион «Лужники», 21:00)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:03 03.07.2018 Результаты матчей за 2 июля: Бразилия — Мексика 2:0 Бельгия — Япония 3:2.

08:25 03.07.2018 Во время проведения чемпионата мира по футболу болельщики и гости столицы забыли в метро — в поездах, на платформах, и вестибюлях — более 700 различных предметов. Среди них — сомбреро, матрешка, шапка-ушанка, аэрогриль, фотоаппарат, спальный мешок и два iPhone. Всего с начала ЧМ-2018 возвращено владельцам более 400 потерянных вещей, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. Читайте подробнее: Болельщики ЧМ-2018 забыли в метро Москвы более 700 предметов

08:55 03.07.2018 6 июля стадион в Казани примет матч между сборными Бразилии и Бельгии. Он станет заключительным для столицы Татарии, как организатора матчей чемпионата мира по футболу. В Казань вместе со звездой сборной Бразилии Неймаром приедут Коутиньо, Габриэл Жезус, Эден Азар, Кевин Де Брюйне. Читайте подробнее: Сборная Бразилии сразится за выход в полуфинал со сборной Бельгии в Казани

09:21 03.07.2018 Отек мышцы ноги диагностирован у нападающего футбольной сборной Уругвая Эдинсона Кавани после матча с Португалией. Медики выяснили, что разрыва мышечных волокон не произошло. Читайте также: У форварда сборной Уругвая Кавани — отек мышцы ноги

09:31 03.07.2018 Вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева заставили проходить допинг-проверку сразу после матча 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) против Испании. Об этом сообщил полузащитник сборной России Александр Ерохин. Об этом: Ерохин: Акинфеева проверяли на допинг сразу после матча с Испанией

09:39 03.07.2018 Президент России Владимир Путин «уже одержал победу» в чемпионате мира по футболу, передаёт телеканал Usa Today. Отмечается, что российский лидер «сумел использовать» мундиаль для восстановления международного имиджа страны. Об этом: «Путин уже победил» — американские СМИ о чемпионате мира в России

09:42 03.07.2018 Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил после матча с Мексикой, что мексиканцы много говорили о нём до игры и теперь едут домой. Подробности в материале: Неймар: мексиканцы много говорили и теперь едут домой

09:47 03.07.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ФИФА изменить правила проведения матчей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. «Мы внесем от себя правило: никакого дополнительного времени, никакого пенальти — брать измором футболистов и зрителей не нужно», — заявил депутат Госдумы. Об этом: Жириновский предложил ФИФА отказаться от серий пенальти

09:55 03.07.2018 Составлен рейтинг наиболее популярных фан-зон Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в городах, где проходят матчи мундиаля. Читайте также: Составлен рейтинг самых популярных фан-зон ЧМ-2018

09:56 03.07.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз на заключительные матч чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. «Сегодня Англия должна обыграть Колумбию, а Швеция обыграет Швейцарию и выходит в ¼ финала», — сказал Жириновский. Читайте также: Жириновский: В финале Россия встретится с Бельгией

09:59 03.07.2018 Ростов-на-Дону принял пятый матч в рамках чемпионата мира по футболу, в ходе которого сборная Бельгии на последних секундах дополнительного времени вырвала победу у команды Японии. Как информирует региональное управление МВД, футбольный поединок прошёл без происшествий. «Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Матч Япония — Бельгия на «Ростов-Арене» прошёл без происшествий

10:09 03.07.2018 Несмотря на досадное поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2018, японские футболисты убрались в раздевалке стадиона «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Также спортсмены оставили после себя записку с благодарностью. Читайте подробнее: Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после матча с Бельгией

10:13 03.07.2018 В Москве полиция пресекла крупное мошенничество с билетами ЧМ-2018. Под подозрение попал сотрудник стадиона «Спартак». В отношении него возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительного ведомства, под предлогом продажи билетов на матчи мирового первенства подозреваемый похитил и потратил на свои нужды 2,6 млн рублей. Подробности в материале: В Москве возбуждено дело о крупном мошенничестве с билетами на ЧМ-2018

10:23 03.07.2018 Вопреки ожиданиям матч 1/8 финала ЧМ-2018, который прошёл 2 июля на «Ростов-Арене», прошёл без аншлага. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, футбольный поединок между сборными Бельгии и Японии (3:2) объединил 41 466 зрителей. Стоит отметить, изначально сообщалось о том, что новая футбольная арена будет рассчитана на 45 тыс. зрителей. Позже выяснилось: стадион вмещает на 1,5 тыс. человек меньше — 43 472 зрителя. Об этом: Матч 1/8 финала на «Ростов-Арене» прошёл без аншлага

10:40 03.07.2018 В матче Швеция — Швейцария в Санкт-Петербурге 3 июля победит сборная Швейцарии. Такое предсказание сделал эрмитажный кот Ахилл. Ранее он точно угадал результаты четырех из пяти матчей, которые были ему предложены для предсказания. Читайте также: Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Швейцарии в матче со Швецией

11:09 03.07.2018 Журналиста из Южной Кореи, проводившего прямое включение с ЧМ-2018 по футболу в России, дважды поцеловали болельщицы. Читайте также: Болельщицы ЧМ-2018 расцеловали журналиста в прямом эфире — видео

11:14 03.07.2018 Президент Сербии Александр Вучич считает, что у Хорватии одна из лучших команд на чемпионате мира по футболу 2018 года. Однако в матче четвертьфинала со сборной России он будет болеть за российских футболистов. Подробности в материале: Матч Россия — Хорватия: президент Сербии рассказал, за кого будет болеть

11:39 03.07.2018 Двоих футбольных болельщиков из Аргентины задержали правоохранители после попытки запуска квадрокоптера на Красной площади столицы России. На нарушителей был составлен протокол, а летательный аппарат был изъят. Подробности в материале: На Красной площади за запуск дрона задержали двоих аргентинцев

12:12 03.07.2018 За время проведения чемпионата мира по футболу екатеринбургский «Кольцово» принял почти 430 тыс. пассажиров. Об этом: Аэропорт Екатеринбурга принял 430 тыс. пассажиров во время ЧМ-2018

12:20 03.07.2018 С визитной карточкой Ростовской области — донским казачеством — познакомились сотни гостей, прибывшие на Дон на матчи ЧМ-2018. С начала мундиаля в регионе прошло более 1 тыс. культурных мероприятий. Культурные площадки продолжат работу до окончания футбольного первенства планеты, проинформировал министр культуры Ростовской области Владимир Бабин, сообщает ИА REGNUM 3 июля. Основной площадкой проведения концертов и торжественных конных разводов казачьих дружин Всевеликого войска Донского стал парк «Левобережный», расположенный рядом со стадионом «Ростов-Арена». С показательными выступлениями выступили перед гостями Ростовской области не только казаки, но и воспитанники казачьих кадетских корпусов. Подробности в материале: Ростовская область: культурная программа ждёт гостей до конца ЧМ-2018

12:21 03.07.2018 В Екатеринбурге за время матчей ЧМ-2018 были госпитализированы восемь человек. Об этом заявила журналистам заместитель главы свердловского минздрава Елена Чадова. Читайте также: За время ЧМ-2018 в Екатеринбурге госпитализировали 8 болельщиков

12:27 03.07.2018 Около 15 млн зрителей испанского телеканала Telecinco посмотрели трансляцию матча Россия — Испания в 1/8 финала мундиаля. В основное время за ходом игры наблюдали 13,17 млн зрителей, решающий одиннадцатиметровый удар видели 15,14 млн человек. Об этом: Матч с Россией приковал к телеэкранам почти 15 млн испанцев

12:38 03.07.2018 По крайней мере 6,5 тысяч жителей Таиланда потеряли свободу из-за того, что делали ставки на спортивные соревнования, так как в этой стране ставки находятся под запретом (кроме тех организаций, в которых государством это разрешено). По словам представителя полиции, с 14 июня, когда в России начался чемпионат мира по футболу, жители Таиланда внимательно следят за этим событием, причем в значительной степени — ради заработка на ставках. Через две недели после старта мирового первенства полиция заявила о том, что конфисковала более 28 млн бат (около 54 млн рублей), и что почти 7000 человек, включая 250 нелегальных букмекеров, оказались в тюрьмах. Для сравнения: во время предыдущего мундиаля 2014 года, по данным France Press, по той же причине в тюрьмы попали около тысячи человек. Читайте также: ЧМ: В Таиланде 6500 человек попали в тюрьму из-за ставок на тотализаторе

12:41 03.07.2018 Врачи сборной России по футболу подтвердили диагноз полузащитника России Юрия Жиркова. У футболиста — воспаление сухожилия одной из мышц голени. Об этом: Врачи сборной России подтвердили диагноз Жиркова

12:54 03.07.2018 Сильно разочарован результатом вчерашней игры Японии тренер этой сборной Акира Нисино. По его словам, команда очень хотела победить и достаточно сильна, но, начав хорошо, не оказалась готова к такому голу в самом конце встречи. «При счете 2:0 я не сделал замен, потому что хотел еще один гол, и у нас были на то возможности. В какой-то степени мы контролировали мяч, но наступил момент, когда Бельгия включила ту игру, которую действительно должна была показывать», — сказал тренер. Читайте подробнее: Тренер сборной Японии: «Бельгия резко включила свою настоящую игру»

13:06 03.07.2018 Игроки сборной Японии по футболу не только убрались в своей раздевалке после игры на стадионе «Ростов-Арена» с командой Бельгии, но и оставили организатором записку с благодарностью на русском языке. Читайте также: Записку на русском оставили в раздевалке «Ростов-Арены» японские игроки

13:11 03.07.2018 Российский пианист Денис Мацуев подарил игрокам сборной России диск с произведениями классической музыки. Читайте подробнее: Мацуев подарил футболистам сборной России диск с классической музыкой

13:16 03.07.2018 Болельщики сборной Швеции, приехавшие в Петербург, планируют устроить шествие от станций метро до стадиона на Крестовском острове. Матч Швеция — Швейцария 1/8 финала ЧМ-2018 начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в 17:00 мск.

13:30 03.07.2018 Чемпионат мира по футболу — 2018 откроет новую страницу в истории сборной России, заявил 3 июля журналистам капитан национальной команды Игорь Акинфеев. Подробности в материале: Сборная России по футболу напишет новую историю команды, заявил Акинфеев

13:48 03.07.2018 Главный тренер сборной Германии и дальше продолжит тренировать футболистов и готовить их к новым баталиям. Разрывать контракт с Йоахимом Лёвом Немецкий футбольный союз не будет. Продолжить сотрудничество с национальной командой намерен и сам Лёв. Читайте подробнее: Вылет с ЧМ-2018 не повлияет: Тренер сборной Германии сохранит свой пост

13:49 03.07.2018 Польский футбольный союз принял решение снять с поста главного тренера национальной сборной Адама Навалку. Решение связано с результатами, которые сборная показала на ЧМ-2018. Об этом: После провального выступления на ЧМ-2018 сборная Польши сменит тренера

14:03 03.07.2018 Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке команды к матчу с Россией. По его словам, решение приехать в Сочи сразу после матча с Данией было правильным. Подробности в материале: Далич рассказал о подготовке сборной Хорватии к матчу с Россией

14:07 03.07.2018 Во время проведения чемпионата мира по футболу в Саранске обратились за медицинской помощью около 800 болельщиков. Непосредственно в дни проведения матчей на стадионе «Мордовия Арена» число обращений к медикам составило около 300, в остальное время помощь врачей потребовалась 500 гражданам. Читайте также: Итоги ЧМ-2018 в Саранске: к врачам обратились около 800 болельщиков

15:01 03.07.2018 Голкипер сборной России Игорь Акинфеев признался, что во время подготовки к матчам чемпионата мира по футболу футболисты пенальти не тренировали и не отрабатывали, потому что надеялись победить в основное время. Свой ставший уже знаменитым сейв в серии пенальти вратарь объяснил простым везением. Читайте также: Акинфеев объяснил сейв в серии пенальти с Испанией простым везением

15:25 03.07.2018 Наставник сборной Польши Адам Навалка объявил о своей отставке после поражения польской команды на ЧМ-2018 в России, сообщает 3 июля пресс-служба Польского футбольного союза. Об этом: Главный тренер сборной Польши покинет пост из-за провала на ЧМ-2018

15:28 03.07.2018 Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил о своём намерении вернуться в национальную сборную в качестве главного тренера. При этом возглавить сборную он согласен на бесплатной основе. Читайте подробнее: Марадона готов стать тренером сборной Аргентины — абсолютно бесплатно

15:28 03.07.2018 Пять матчей ЧМ-2018, которые приняла «Ростов-Арена», объединили более 214 тыс. болельщиков. При полном аншлаге состоялись только две игры — между сборными Мексики и Южной Кореи, Исландии и Хорватии. В дни проведения футбольных поединков главный спортивный объект Ростовской области принимал по 43 472 зрителя. Подробности в материале: «Ростов-Арена» попрощалась с ЧМ-2018: стадион посетили 214 тыс. зрителей

16:00 03.07.2018 Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов объяснил, почему на руке нападающего команды Артёма Дзюбы может быть след от укола. По словам Безуглова, врачи могут брать кровь у футболистов как из капилляров, так и из вены. Подробности в материале: Врач сборной России объяснил след от укола на руке Дзюбы

16:12 03.07.2018 На стадион «Санкт-Петербург» направляются сейчас не только шведы и швейцарцы, но и болельщики тех стран, что уже вылетели с ЧМ-2018 или продолжают играть на мундиале. Матч Швеция — Швейцария начнется в 17:00 мск. Читайте подробнее: На матч Швеция-Швейцария в Петербурге приехали все флаги

16:53 03.07.2018 Самой активной перед матчем Швеция — Швейцария на стадионе «Санкт-Петербург» выглядит шведская трибуна, болельщики прыгают и поют песни, некоторые размахивают плюшевыми лосями.

16:55 03.07.2018 Команды Швеции и Швейцарии вышли на поле, стадион «Санкт-Петербург» поприветствовал игроков, сейчас звучат государственные гимны двух стран.

17:00 03.07.2018 Словенский судья Дамир Скомина дал стартовый свисток. Матч Швеция — Швейцария начался!

17:10 03.07.2018 Первый опасный момент в матче Швеция — Швейцария. После ошибки защитников номинальных гостей форвард шведов Маркус Берг вышел на ударную позицию в 20 метрах прямо по центру ворот, но вратарь отвел угрозу, а при добивании Альбин Экдаль не попал в створ.

17:11 03.07.2018 В Санкт-Петербурге встречаются сборные Швеции и Швейцарии. Обе команды, прежде всего, уповают на чёткие тактические построения и атлетизм. Обе весьма рассчитывают на стандартные положения. Да, стиль команд во многом похож. Однако у швейцарцев есть более классные исполнители, представляющие более серьёзные клубы, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Швеция встречается со Швейцарией в Санкт-Петербурге

17:20 03.07.2018 Столько свободных мест стадион «Санкт-Петербург» во время мундиаля еще не видел. Пустых кресел явно меньшинство, но их ряды заметны, а это уже о многом говорит. Читайте подробнее: На матче Швеция — Швейцария немало свободных мест: почему?

17:25 03.07.2018 Время работы московского метро, МЦК, бесплатных автобусов-шаттлов и прочего регулярного наземного транспорта столицы сегодня будет продлено до 3 часов ночи в связи с проведением матча между сборными Англии и Колумбии на стадионе «Спартак». Читайте подробнее: Время работы общественного транспорта Москвы продлят в ночь на 4 июля

17:26 03.07.2018 Стадион «Санкт-Петербург» яростно свистит, подгоняя команды Швеции и Швейцарии вперед — трибуны недовольны пассивностью игры, некоторые футболисты вообще ходят по полю пешком.

17:30 03.07.2018 29-я минута матча Швеция — Швейцария: первая хоть сколько-нибудь оформившаяся атака за весь матч у швейцарских ворот и та выглядела случайной.

17:31 03.07.2018 Первое предупреждение в петербургском матче получил шведский защитник Микаэль Лустиг — судя по жестикуляции арбитра, по совокупности «заслуг».

17:40 03.07.2018 Размеренное течение игры прервал редкий опасный момент, созданный швейцарцами. Блерим Джемаили бил из пределов штрафной площади и без сопротивления, но не попал в створ ворот сборной Швеции.

17:44 03.07.2018 В ответной атаке на ворота сборной Швейцарии шведы упускают два момента подряд. Сначала Эмиль Форсберг, исполняя штрафной удар, попал в стенку, и мяч после рикошета пролетел примерно в метре от ворот. Через несколько секунд партнеры сделали отличную передачу Альбину Экдалю, но тот с нескольких метров пробил выше ворот.

17:49 03.07.2018 В матче Швеция — Швейцария в Санкт-Петербурге команды ушли на перерыв. Счет пока не открыт.

18:03 03.07.2018 В Санкт-Петербурге встречаются сборные Швеции и Швейцарии. После первого тайма голов не забито. И на сегодня данный матч выглядит наиболее скучным из всех 1/8 финала, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Хуже, чем остальные: Швеция и Швейцария пока что играют худшую 1/8 финала

18:03 03.07.2018 За первые 45 минут ни Швеция, ни Швейцария не сумели показать ничего, чтобы порадовать болельщиков. Подробности в материале: Зрители матча Швеция — Швейцария ждут игры, а не ее имитации

18:04 03.07.2018 Голубь залетел через крышу на стадион «Санкт-Петербург»! Заплутал и летает от трибуны к трибуне. Пока он является самым впечатляющим событием встречи Швеция — Швейцария. Тем временем начался второй тайм матча 1/8 финала ЧМ-2018.

18:08 03.07.2018 Одна из атак сборной Швеции началась с комического эпизода: Эмилю Форсбергу в центре поля понадобилось обвести не только швейцарцев, но и арбитра Дамира Скамину, который не вовремя встал на его пути. Атака завершилась двумя подряд ударами из штрафной площади, но они не достигли цели.

18:14 03.07.2018 После перерыва команды Швеции и Швейцарии поначалу слегка прибавили темп, шведы попытались обострить атаку, швейцарцы в ответ заработали угловой. Но это не принесло результатов: трибуны в Петербурге опять соскучились и принялись скандировать: «Россия! Россия!»

18:17 03.07.2018 Пока не стадионе «Санкт-Петербург» зрители смотрят наименее интересный матч из всех, проходящих на стадии 1/8 финала. На 55-й минуте отечественные болельщики отреагировали на не самый яркий футбол в исполнении Швеции и Швейцария скандированием «Россия, Россия!». Теоретически наша команда может встретиться с победителем сегодняшнего матча на стадии полуфинала.

18:19 03.07.2018 Желтую карточку за серию негрубых нарушений получил полузащитник швейцарцев Валон Бехрами. Это второе предупреждение в матче.

18:22 03.07.2018 Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что матч против России в ¼ финала будет непростым для его команды, и выразил надежду, что «удача и далее не оставит» хорватских футболистов. Его комментарий приводит пресс-служба Хорватского футбольного союза. Читайте также: Тренер сборной Хорватии: «Матч против России будет трудным»

18:23 03.07.2018 Шведы на 66-й минуте открыли счет в матче со Швейцарией — 1:0. Счет в матче мощным ударом с линии штрафной площади открывает полузащитник шведов Эмиль Форсберг. Ему помог дезориентировавший вратаря рикошет от ноги швейцарского игрока.

18:24 03.07.2018 Зрители стадиона «Санкт-Петербург» ликуют! Возможно, они спасены от получаса дополнительных таймов футбольного уныния!

18:25 03.07.2018 Желтую карточку за срыв новой атаки сборной Швеции получил Гранит Джака.

18:30 03.07.2018 В Санкт-Петербурге встречаются сборные Швеции и Швейцарии. В первом тайме голов мы не увидели. И до 67-й минуты матч выглядел наиболее скучным из всех 1/8 финала. Но наконец-то счёт открыт! Подробности в материале: Швеция наконец-то забивает Швейцарии

18:31 03.07.2018 Двойная замена в составе сборной Швейцарии. На поле вышли два форварда — Брил Эмболо и Харис Сеферович.

18:32 03.07.2018 На матче Швеция — Швейцария присутствуют 64 042 зрителя. А это значит, рекорд стадиона «Санкт-Петербург» устоял.

18:36 03.07.2018 После первого гола в матче Швеция — Швейцария игра пошла поактивней. Оба соперника оставляют много свободных зон в центре поля, да и сами умудряются терять мяч на пустом месте, но чаще доводят дело до штрафной или до стандартов у ворот.

18:37 03.07.2018 Сборная Швейцария атакует всё острее, а шведы уходят все глубже в оборону: на 80-й минуте после подачи с углового вышедший на замену Брил Эмболо с нескольких метров бил головой, но вратарь и один из защитников шведов совместными силами отвели угрозу.

18:39 03.07.2018 На двойную замену швейцарцев шведы отвечают своей двойной заменой. Но если у проигрывающих номинальных гостей на поле появились два форварда, то у шведов — два защитника: Мартин Ольсон и Эмиль Крафт.

18:48 03.07.2018 Последняя замена в составе сборной Швеции: вместо форварда Маркуса Берга на поле вышел его коллега по амплуа Исаак Телин. К основному времени матча добавлены три минуты.

18:50 03.07.2018 Пенальти в ворота сборной Швейцарии на последней минуте добавленного времени! Недозволенным приемом был остановлен игрок шведов Магнус Ольсон. Однако судья сначала посмотрит видеоповтор.

18:52 03.07.2018 Пенальти отменён! Назначен штрафной у ворот Швейцарии. Нарушение было за пределами штрафной. Зато игрок сборной Швейцарии Михаэль Ланг получил красную карточку за фол последней надежды.

18:53 03.07.2018 Победа сборной Швеции над командой Швейцарии — 1:0! Матч окончен. Швеция вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Колумбия — Англия. Этот матч начнется в 21:00 в Москве.

18:56 03.07.2018 Лучшим игроком матча признан автор гола и лидер шведской команды Эмиль Форсберг.

19:02 03.07.2018 Перед матчем в Санкт-Петербурге, где встречались сборные Швеции и Швейцарии, предполагалось, что матч будет прагматичным и вряд ли результативным. Так и вышло, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Шведский лёд: шведы обыграли сборную Швейцарии

19:09 03.07.2018 Следующий случай побить рекорд посещаемости стадиона в Петербурге представится в одном из полуфиналов, который пройдет в городе на Неве через неделю, 10 июля. Читайте подробнее: Рекорд стадиона «Санкт-Петербург» устоял: ждем полуфинала

20:04 03.07.2018 Шведам необходимо «переварить» достигнутый исторический успех, а потом думать о следующем матче, заявил главный тренер сборной Швеции Ян Андерсон. Читайте также: Шведы пока не хотят думать об игре в финале ЧМ

20:19 03.07.2018 Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович назвал три команды, которые, по его мнению, могут претендовать на победу в ЧМ-2018. Читайте подробнее: Тренер сборной Швейцарии назвал трех фаворитов ЧМ-2018

21:12 03.07.2018 «Отличный матч мы увидим сегодня на стадионе «Спартак» в Москве. Встречаются сборные Колумбии и Англии. Большая игра — так бы я о нём сказал», — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Большая игра: Колумбия или Англия — кто победит сегодня?

21:49 03.07.2018 Тысячи колумбийцев приехали в Москву для поддержки своей команды на матче 3 июля между сборными Колумбии и Англии. Колумбийцы оказались явно настроены на победу и пели патриотические песни возле Красной площади, чего нельзя сказать об англичанах: вероятно, иностранная пропаганда сработала «на ура», и большая часть английских фанатов побоялась приезжать в столицу на чемпионат мира — 2018. ИА REGNUM публикует фоторепортаж с места событий. Подробности в материале: Москва накануне матча «Колумбия-Англия»: фоторепортаж

21:53 03.07.2018 Нервные нули: Англия и Колумбия в первом тайме не смогли забить другу. Но 0:0 в Москве это совсем другие 0:0, нежели в игре Швеции и Швейцарии, и во втором тайме мы увидим классные голы, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Нервные нули: Англия и Колумбия в первом тайме не смогли забить друг другу

22:26 03.07.2018 В чудовищно нервном матче англичане вышли вперёд, играя против колумбийцев. И все благодаря спорному пенальти, назначенному в ворота Колумбии и реализованному Гарри Кейном. Автор ИА REGNUM Платон Беседин считает, что не в каждом матче свистнут нарушение, допущенное колумбийцами во время реализации углового. Подробности в материале: Англия забивает Колумбии со спорного пенальти

22:59 03.07.2018 Колумбия уходит от поражения в основное время в матче с Англией. За игрой следит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Колумбия уходит от поражения в основное время в матче с Англией

23:09 03.07.2018 Как шведы сборную Швейцарии обыграли. Смотрите фоторепортаж Андрей Пронина: «Шведский лёд: шведы обыграли сборную Швейцарии»

23:27 03.07.2018 Защитник сборной Дании Матиас Йоргенсен получил угрозы от неизвестных из-за нереализованного им пенальти в матче 1/8 финала против сборной Хорватии. Федерация футбола Дании сообщила в Twitter, что проинформировала о ситуации правоохранительные органы. Подробности в материале: Игроку сборной Дании угрожают смертью из-за незабитого пенальти на ЧМ-2018

23:44 03.07.2018 Совершенно невероятный матч проходит сейчас на стадионе «Спартак» в Москве, где играют сборные Англии и Колумбии. Всё решат пенальти. За напряжённым матчем следит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Колумбия против Англии: всё решат пенальти

00:06 По мнению автора ИА REGNUM Платона Беседина, на стадионе «Спартак» в Москве 3 июля прошел самый нервный матч текущего чемпионата мира по футболу. Англия по пенальти переигрывает Колумбию. Теперь все четвертьфиналисты мундиаля определены. Подробности в материале: Счётчик Гейгера: Англия по пенальти переигрывает Колумбию

01:44 Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн стал лучшим игроком по итогам матча против сборной Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба чемпионата. «Нам не повезло с пропущенным голом на последних минутах. Но это показало наше единение и характер. Бывают моменты, когда это реально заметно. Это важный вечер для каждого», — заявил Кейн, подчеркнув, что гордится победой. Читайте подробнее: Английский футболист Кейн стал лучшим игроком матча Колумбия — Англия

01:53 Один из болельщиков сборной Англии по футболу влюбился в Россию и Москву. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс». "Россия — великолепная страна! Здесь нас отлично принимают и никакой агрессии по отношению с англичанам нет. За два дня влюбился в вашу страну и Москву, все просто супер! А наши газеты — дерьмо», — заявил болельщик. Читайте также: Английский фанат назвал британские СМИ дерьмом

02:06 Предпочтения Елены Исинбаевой, двукратной олимпийской чемпионки, оказались на стороне Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Об этом она сообщила в Instagram. Комментируя итоги матча, в котором победу одержали англичане, Исинбаева написала: «Дорогие колумбийцы! Вы были близки к победе сегодня! Я искренне поддерживала вас!» Об этом: Елена Исинбаева болела за колумбийцев

07:17 Игроки английской сборной стали взрослее после победы над колумбийцами в 1/8 финала ЧМ по футболу, заявил журналистам капитан команды Англии Гарри Кейн. «Про нашу команду много раз говорили, что мы молоды и неопытны, однако, на мой взгляд, благодаря этой победе мы стали взрослее», — сказал Кейн и признался, что после игры его переполняют эмоции. Об этом: Кейн: Победив Колумбию в матче ЧМ, мы повзрослели

07:29 Ставшую победной для сборной России серию пенальти в матче с командой Испании 1 июля посмотрели на телеканале «Россия 1» более 23 млн телезрителей, это количество зрителей составляет около 19% всей телеаудитории на момент трансляции встречи. Читайте подробнее: Серию пенальти в матче Россия — Испания смотрели 23 млн зрителей

07:30 У швейцарской футбольной сборной были шансы победить Швецию в матче 1/8 финала чемпионата мира, рассказал журналистам полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири. Шакири предположил, что на телеэкранах матч выглядел скучным. Но не всегда победы приносит красивый футбол, добавил он. «Когда соперник сидит у своих ворот и не дает играть, приходится тяжело», — сказал Шакири. Об этом: Шакири: Шансы выйти в ¼ финала у Швейцарии были

07:34 После четырех матчей чемпионата мира по футболу — 2018 сборная России лидирует по проценту ударов, завершившихся взятием ворот. Читайте подробнее: Сборная России лидирует по эффективности ударов на ЧМ-2018

07:40 Сборная России по футболу стала лучшей среди команд чемпионата мира по эффективности ударов по воротам. К взятию ворот привели 35% ударов российских футболистов. Читайте подробнее: Сборная России стала лучшей среди команд ЧМ-2018 по эффективности ударов