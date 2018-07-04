Чемпионат мира по футболу в России, 3 июля: трансляция REGNUM
В России — двадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 3 июля, матчи мундиаля (плей-офф, 1/8 финала) пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Швеция — Швейцария (Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург», 17:00)
Колумбия — Англия (Москва, стадион «Лужники», 21:00)
Результаты матчей за 2 июля:
Бразилия — Мексика 2:0
Бельгия — Япония 3:2.
Во время проведения чемпионата мира по футболу болельщики и гости столицы забыли в метро — в поездах, на платформах, и вестибюлях — более 700 различных предметов. Среди них — сомбреро, матрешка, шапка-ушанка, аэрогриль, фотоаппарат, спальный мешок и два iPhone. Всего с начала ЧМ-2018 возвращено владельцам более 400 потерянных вещей, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Читайте подробнее: Болельщики ЧМ-2018 забыли в метро Москвы более 700 предметов
6 июля стадион в Казани примет матч между сборными Бразилии и Бельгии. Он станет заключительным для столицы Татарии, как организатора матчей чемпионата мира по футболу. В Казань вместе со звездой сборной Бразилии Неймаром приедут Коутиньо, Габриэл Жезус, Эден Азар, Кевин Де Брюйне.
Читайте подробнее: Сборная Бразилии сразится за выход в полуфинал со сборной Бельгии в Казани
Отек мышцы ноги диагностирован у нападающего футбольной сборной Уругвая Эдинсона Кавани после матча с Португалией. Медики выяснили, что разрыва мышечных волокон не произошло.
Читайте также: У форварда сборной Уругвая Кавани — отек мышцы ноги
Вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева заставили проходить допинг-проверку сразу после матча 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) против Испании. Об этом сообщил полузащитник сборной России Александр Ерохин.
Об этом: Ерохин: Акинфеева проверяли на допинг сразу после матча с Испанией
Президент России Владимир Путин «уже одержал победу» в чемпионате мира по футболу, передаёт телеканал Usa Today. Отмечается, что российский лидер «сумел использовать» мундиаль для восстановления международного имиджа страны.
Об этом: «Путин уже победил» — американские СМИ о чемпионате мира в России
Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил после матча с Мексикой, что мексиканцы много говорили о нём до игры и теперь едут домой.
Подробности в материале: Неймар: мексиканцы много говорили и теперь едут домой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ФИФА изменить правила проведения матчей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
«Мы внесем от себя правило: никакого дополнительного времени, никакого пенальти — брать измором футболистов и зрителей не нужно», — заявил депутат Госдумы.
Об этом: Жириновский предложил ФИФА отказаться от серий пенальти
Составлен рейтинг наиболее популярных фан-зон Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в городах, где проходят матчи мундиаля.
Читайте также: Составлен рейтинг самых популярных фан-зон ЧМ-2018
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз на заключительные матч чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
«Сегодня Англия должна обыграть Колумбию, а Швеция обыграет Швейцарию и выходит в ¼ финала», — сказал Жириновский.
Читайте также: Жириновский: В финале Россия встретится с Бельгией
Ростов-на-Дону принял пятый матч в рамках чемпионата мира по футболу, в ходе которого сборная Бельгии на последних секундах дополнительного времени вырвала победу у команды Японии. Как информирует региональное управление МВД, футбольный поединок прошёл без происшествий.
«Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: Матч Япония — Бельгия на «Ростов-Арене» прошёл без происшествий
Несмотря на досадное поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2018, японские футболисты убрались в раздевалке стадиона «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Также спортсмены оставили после себя записку с благодарностью.
Читайте подробнее: Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после матча с Бельгией
В Москве полиция пресекла крупное мошенничество с билетами ЧМ-2018. Под подозрение попал сотрудник стадиона «Спартак». В отношении него возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительного ведомства, под предлогом продажи билетов на матчи мирового первенства подозреваемый похитил и потратил на свои нужды 2,6 млн рублей.
Подробности в материале: В Москве возбуждено дело о крупном мошенничестве с билетами на ЧМ-2018
Вопреки ожиданиям матч 1/8 финала ЧМ-2018, который прошёл 2 июля на «Ростов-Арене», прошёл без аншлага. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, футбольный поединок между сборными Бельгии и Японии (3:2) объединил 41 466 зрителей. Стоит отметить, изначально сообщалось о том, что новая футбольная арена будет рассчитана на 45 тыс. зрителей. Позже выяснилось: стадион вмещает на 1,5 тыс. человек меньше — 43 472 зрителя.
Об этом: Матч 1/8 финала на «Ростов-Арене» прошёл без аншлага
В матче Швеция — Швейцария в Санкт-Петербурге 3 июля победит сборная Швейцарии. Такое предсказание сделал эрмитажный кот Ахилл. Ранее он точно угадал результаты четырех из пяти матчей, которые были ему предложены для предсказания.
Читайте также: Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Швейцарии в матче со Швецией
Журналиста из Южной Кореи, проводившего прямое включение с ЧМ-2018 по футболу в России, дважды поцеловали болельщицы.
Читайте также: Болельщицы ЧМ-2018 расцеловали журналиста в прямом эфире — видео
Президент Сербии Александр Вучич считает, что у Хорватии одна из лучших команд на чемпионате мира по футболу 2018 года. Однако в матче четвертьфинала со сборной России он будет болеть за российских футболистов.
Подробности в материале: Матч Россия — Хорватия: президент Сербии рассказал, за кого будет болеть
Двоих футбольных болельщиков из Аргентины задержали правоохранители после попытки запуска квадрокоптера на Красной площади столицы России. На нарушителей был составлен протокол, а летательный аппарат был изъят.
Подробности в материале: На Красной площади за запуск дрона задержали двоих аргентинцев
За время проведения чемпионата мира по футболу екатеринбургский «Кольцово» принял почти 430 тыс. пассажиров.
Об этом: Аэропорт Екатеринбурга принял 430 тыс. пассажиров во время ЧМ-2018
С визитной карточкой Ростовской области — донским казачеством — познакомились сотни гостей, прибывшие на Дон на матчи ЧМ-2018. С начала мундиаля в регионе прошло более 1 тыс. культурных мероприятий. Культурные площадки продолжат работу до окончания футбольного первенства планеты, проинформировал министр культуры Ростовской области Владимир Бабин, сообщает ИА REGNUM 3 июля.
Основной площадкой проведения концертов и торжественных конных разводов казачьих дружин Всевеликого войска Донского стал парк «Левобережный», расположенный рядом со стадионом «Ростов-Арена». С показательными выступлениями выступили перед гостями Ростовской области не только казаки, но и воспитанники казачьих кадетских корпусов.
Подробности в материале: Ростовская область: культурная программа ждёт гостей до конца ЧМ-2018
В Екатеринбурге за время матчей ЧМ-2018 были госпитализированы восемь человек. Об этом заявила журналистам заместитель главы свердловского минздрава Елена Чадова.
Читайте также: За время ЧМ-2018 в Екатеринбурге госпитализировали 8 болельщиков
Около 15 млн зрителей испанского телеканала Telecinco посмотрели трансляцию матча Россия — Испания в 1/8 финала мундиаля. В основное время за ходом игры наблюдали 13,17 млн зрителей, решающий одиннадцатиметровый удар видели 15,14 млн человек.
Об этом: Матч с Россией приковал к телеэкранам почти 15 млн испанцев
По крайней мере 6,5 тысяч жителей Таиланда потеряли свободу из-за того, что делали ставки на спортивные соревнования, так как в этой стране ставки находятся под запретом (кроме тех организаций, в которых государством это разрешено). По словам представителя полиции, с 14 июня, когда в России начался чемпионат мира по футболу, жители Таиланда внимательно следят за этим событием, причем в значительной степени — ради заработка на ставках. Через две недели после старта мирового первенства полиция заявила о том, что конфисковала более 28 млн бат (около 54 млн рублей), и что почти 7000 человек, включая 250 нелегальных букмекеров, оказались в тюрьмах. Для сравнения: во время предыдущего мундиаля 2014 года, по данным France Press, по той же причине в тюрьмы попали около тысячи человек.
Читайте также: ЧМ: В Таиланде 6500 человек попали в тюрьму из-за ставок на тотализаторе
Врачи сборной России по футболу подтвердили диагноз полузащитника России Юрия Жиркова. У футболиста — воспаление сухожилия одной из мышц голени.
Сильно разочарован результатом вчерашней игры Японии тренер этой сборной Акира Нисино. По его словам, команда очень хотела победить и достаточно сильна, но, начав хорошо, не оказалась готова к такому голу в самом конце встречи.
«При счете 2:0 я не сделал замен, потому что хотел еще один гол, и у нас были на то возможности. В какой-то степени мы контролировали мяч, но наступил момент, когда Бельгия включила ту игру, которую действительно должна была показывать», — сказал тренер.
Читайте подробнее: Тренер сборной Японии: «Бельгия резко включила свою настоящую игру»
Игроки сборной Японии по футболу не только убрались в своей раздевалке после игры на стадионе «Ростов-Арена» с командой Бельгии, но и оставили организатором записку с благодарностью на русском языке.
Читайте также: Записку на русском оставили в раздевалке «Ростов-Арены» японские игроки
Российский пианист Денис Мацуев подарил игрокам сборной России диск с произведениями классической музыки.
Читайте подробнее: Мацуев подарил футболистам сборной России диск с классической музыкой
Болельщики сборной Швеции, приехавшие в Петербург, планируют устроить шествие от станций метро до стадиона на Крестовском острове. Матч Швеция — Швейцария 1/8 финала ЧМ-2018 начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в 17:00 мск.
Чемпионат мира по футболу — 2018 откроет новую страницу в истории сборной России, заявил 3 июля журналистам капитан национальной команды Игорь Акинфеев.
Подробности в материале: Сборная России по футболу напишет новую историю команды, заявил Акинфеев
Главный тренер сборной Германии и дальше продолжит тренировать футболистов и готовить их к новым баталиям. Разрывать контракт с Йоахимом Лёвом Немецкий футбольный союз не будет. Продолжить сотрудничество с национальной командой намерен и сам Лёв.
Читайте подробнее: Вылет с ЧМ-2018 не повлияет: Тренер сборной Германии сохранит свой пост
Польский футбольный союз принял решение снять с поста главного тренера национальной сборной Адама Навалку. Решение связано с результатами, которые сборная показала на ЧМ-2018.
Об этом: После провального выступления на ЧМ-2018 сборная Польши сменит тренера
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке команды к матчу с Россией. По его словам, решение приехать в Сочи сразу после матча с Данией было правильным.
Подробности в материале: Далич рассказал о подготовке сборной Хорватии к матчу с Россией
Во время проведения чемпионата мира по футболу в Саранске обратились за медицинской помощью около 800 болельщиков. Непосредственно в дни проведения матчей на стадионе «Мордовия Арена» число обращений к медикам составило около 300, в остальное время помощь врачей потребовалась 500 гражданам.
Читайте также: Итоги ЧМ-2018 в Саранске: к врачам обратились около 800 болельщиков
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев признался, что во время подготовки к матчам чемпионата мира по футболу футболисты пенальти не тренировали и не отрабатывали, потому что надеялись победить в основное время. Свой ставший уже знаменитым сейв в серии пенальти вратарь объяснил простым везением.
Читайте также: Акинфеев объяснил сейв в серии пенальти с Испанией простым везением
Наставник сборной Польши Адам Навалка объявил о своей отставке после поражения польской команды на ЧМ-2018 в России, сообщает 3 июля пресс-служба Польского футбольного союза.
Об этом: Главный тренер сборной Польши покинет пост из-за провала на ЧМ-2018
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил о своём намерении вернуться в национальную сборную в качестве главного тренера. При этом возглавить сборную он согласен на бесплатной основе.
Читайте подробнее: Марадона готов стать тренером сборной Аргентины — абсолютно бесплатно
Пять матчей ЧМ-2018, которые приняла «Ростов-Арена», объединили более 214 тыс. болельщиков. При полном аншлаге состоялись только две игры — между сборными Мексики и Южной Кореи, Исландии и Хорватии. В дни проведения футбольных поединков главный спортивный объект Ростовской области принимал по 43 472 зрителя.
Подробности в материале: «Ростов-Арена» попрощалась с ЧМ-2018: стадион посетили 214 тыс. зрителей
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов объяснил, почему на руке нападающего команды Артёма Дзюбы может быть след от укола. По словам Безуглова, врачи могут брать кровь у футболистов как из капилляров, так и из вены.
Подробности в материале: Врач сборной России объяснил след от укола на руке Дзюбы
На стадион «Санкт-Петербург» направляются сейчас не только шведы и швейцарцы, но и болельщики тех стран, что уже вылетели с ЧМ-2018 или продолжают играть на мундиале. Матч Швеция — Швейцария начнется в 17:00 мск.
Читайте подробнее: На матч Швеция-Швейцария в Петербурге приехали все флаги
Самой активной перед матчем Швеция — Швейцария на стадионе «Санкт-Петербург» выглядит шведская трибуна, болельщики прыгают и поют песни, некоторые размахивают плюшевыми лосями.
Команды Швеции и Швейцарии вышли на поле, стадион «Санкт-Петербург» поприветствовал игроков, сейчас звучат государственные гимны двух стран.
Словенский судья Дамир Скомина дал стартовый свисток. Матч Швеция — Швейцария начался!
Первый опасный момент в матче Швеция — Швейцария. После ошибки защитников номинальных гостей форвард шведов Маркус Берг вышел на ударную позицию в 20 метрах прямо по центру ворот, но вратарь отвел угрозу, а при добивании Альбин Экдаль не попал в створ.
В Санкт-Петербурге встречаются сборные Швеции и Швейцарии. Обе команды, прежде всего, уповают на чёткие тактические построения и атлетизм. Обе весьма рассчитывают на стандартные положения. Да, стиль команд во многом похож. Однако у швейцарцев есть более классные исполнители, представляющие более серьёзные клубы, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Швеция встречается со Швейцарией в Санкт-Петербурге
Столько свободных мест стадион «Санкт-Петербург» во время мундиаля еще не видел. Пустых кресел явно меньшинство, но их ряды заметны, а это уже о многом говорит.
Читайте подробнее: На матче Швеция — Швейцария немало свободных мест: почему?
Время работы московского метро, МЦК, бесплатных автобусов-шаттлов и прочего регулярного наземного транспорта столицы сегодня будет продлено до 3 часов ночи в связи с проведением матча между сборными Англии и Колумбии на стадионе «Спартак».
Читайте подробнее: Время работы общественного транспорта Москвы продлят в ночь на 4 июля
Стадион «Санкт-Петербург» яростно свистит, подгоняя команды Швеции и Швейцарии вперед — трибуны недовольны пассивностью игры, некоторые футболисты вообще ходят по полю пешком.
29-я минута матча Швеция — Швейцария: первая хоть сколько-нибудь оформившаяся атака за весь матч у швейцарских ворот и та выглядела случайной.
Первое предупреждение в петербургском матче получил шведский защитник Микаэль Лустиг — судя по жестикуляции арбитра, по совокупности «заслуг».
Размеренное течение игры прервал редкий опасный момент, созданный швейцарцами. Блерим Джемаили бил из пределов штрафной площади и без сопротивления, но не попал в створ ворот сборной Швеции.
В ответной атаке на ворота сборной Швейцарии шведы упускают два момента подряд. Сначала Эмиль Форсберг, исполняя штрафной удар, попал в стенку, и мяч после рикошета пролетел примерно в метре от ворот. Через несколько секунд партнеры сделали отличную передачу Альбину Экдалю, но тот с нескольких метров пробил выше ворот.
В матче Швеция — Швейцария в Санкт-Петербурге команды ушли на перерыв. Счет пока не открыт.
В Санкт-Петербурге встречаются сборные Швеции и Швейцарии. После первого тайма голов не забито. И на сегодня данный матч выглядит наиболее скучным из всех 1/8 финала, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
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За первые 45 минут ни Швеция, ни Швейцария не сумели показать ничего, чтобы порадовать болельщиков.
Подробности в материале: Зрители матча Швеция — Швейцария ждут игры, а не ее имитации
Голубь залетел через крышу на стадион «Санкт-Петербург»! Заплутал и летает от трибуны к трибуне. Пока он является самым впечатляющим событием встречи Швеция — Швейцария. Тем временем начался второй тайм матча 1/8 финала ЧМ-2018.
Одна из атак сборной Швеции началась с комического эпизода: Эмилю Форсбергу в центре поля понадобилось обвести не только швейцарцев, но и арбитра Дамира Скамину, который не вовремя встал на его пути. Атака завершилась двумя подряд ударами из штрафной площади, но они не достигли цели.
После перерыва команды Швеции и Швейцарии поначалу слегка прибавили темп, шведы попытались обострить атаку, швейцарцы в ответ заработали угловой. Но это не принесло результатов: трибуны в Петербурге опять соскучились и принялись скандировать: «Россия! Россия!»
Пока не стадионе «Санкт-Петербург» зрители смотрят наименее интересный матч из всех, проходящих на стадии 1/8 финала. На 55-й минуте отечественные болельщики отреагировали на не самый яркий футбол в исполнении Швеции и Швейцария скандированием «Россия, Россия!». Теоретически наша команда может встретиться с победителем сегодняшнего матча на стадии полуфинала.
Желтую карточку за серию негрубых нарушений получил полузащитник швейцарцев Валон Бехрами. Это второе предупреждение в матче.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что матч против России в ¼ финала будет непростым для его команды, и выразил надежду, что «удача и далее не оставит» хорватских футболистов. Его комментарий приводит пресс-служба Хорватского футбольного союза.
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Шведы на 66-й минуте открыли счет в матче со Швейцарией — 1:0. Счет в матче мощным ударом с линии штрафной площади открывает полузащитник шведов Эмиль Форсберг. Ему помог дезориентировавший вратаря рикошет от ноги швейцарского игрока.
Зрители стадиона «Санкт-Петербург» ликуют! Возможно, они спасены от получаса дополнительных таймов футбольного уныния!
Желтую карточку за срыв новой атаки сборной Швеции получил Гранит Джака.
В Санкт-Петербурге встречаются сборные Швеции и Швейцарии. В первом тайме голов мы не увидели. И до 67-й минуты матч выглядел наиболее скучным из всех 1/8 финала. Но наконец-то счёт открыт!
Подробности в материале: Швеция наконец-то забивает Швейцарии
Двойная замена в составе сборной Швейцарии. На поле вышли два форварда — Брил Эмболо и Харис Сеферович.
На матче Швеция — Швейцария присутствуют 64 042 зрителя. А это значит, рекорд стадиона «Санкт-Петербург» устоял.
После первого гола в матче Швеция — Швейцария игра пошла поактивней. Оба соперника оставляют много свободных зон в центре поля, да и сами умудряются терять мяч на пустом месте, но чаще доводят дело до штрафной или до стандартов у ворот.
Сборная Швейцария атакует всё острее, а шведы уходят все глубже в оборону: на 80-й минуте после подачи с углового вышедший на замену Брил Эмболо с нескольких метров бил головой, но вратарь и один из защитников шведов совместными силами отвели угрозу.
На двойную замену швейцарцев шведы отвечают своей двойной заменой. Но если у проигрывающих номинальных гостей на поле появились два форварда, то у шведов — два защитника: Мартин Ольсон и Эмиль Крафт.
Последняя замена в составе сборной Швеции: вместо форварда Маркуса Берга на поле вышел его коллега по амплуа Исаак Телин. К основному времени матча добавлены три минуты.
Пенальти в ворота сборной Швейцарии на последней минуте добавленного времени! Недозволенным приемом был остановлен игрок шведов Магнус Ольсон. Однако судья сначала посмотрит видеоповтор.
Пенальти отменён! Назначен штрафной у ворот Швейцарии. Нарушение было за пределами штрафной. Зато игрок сборной Швейцарии Михаэль Ланг получил красную карточку за фол последней надежды.
Победа сборной Швеции над командой Швейцарии — 1:0! Матч окончен. Швеция вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Колумбия — Англия. Этот матч начнется в 21:00 в Москве.
Лучшим игроком матча признан автор гола и лидер шведской команды Эмиль Форсберг.
Перед матчем в Санкт-Петербурге, где встречались сборные Швеции и Швейцарии, предполагалось, что матч будет прагматичным и вряд ли результативным. Так и вышло, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Шведский лёд: шведы обыграли сборную Швейцарии
Следующий случай побить рекорд посещаемости стадиона в Петербурге представится в одном из полуфиналов, который пройдет в городе на Неве через неделю, 10 июля.
Читайте подробнее: Рекорд стадиона «Санкт-Петербург» устоял: ждем полуфинала
Шведам необходимо «переварить» достигнутый исторический успех, а потом думать о следующем матче, заявил главный тренер сборной Швеции Ян Андерсон.
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович назвал три команды, которые, по его мнению, могут претендовать на победу в ЧМ-2018.
Читайте подробнее: Тренер сборной Швейцарии назвал трех фаворитов ЧМ-2018
«Отличный матч мы увидим сегодня на стадионе «Спартак» в Москве. Встречаются сборные Колумбии и Англии. Большая игра — так бы я о нём сказал», — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
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Тысячи колумбийцев приехали в Москву для поддержки своей команды на матче 3 июля между сборными Колумбии и Англии. Колумбийцы оказались явно настроены на победу и пели патриотические песни возле Красной площади, чего нельзя сказать об англичанах: вероятно, иностранная пропаганда сработала «на ура», и большая часть английских фанатов побоялась приезжать в столицу на чемпионат мира — 2018. ИА REGNUM публикует фоторепортаж с места событий.
Подробности в материале: Москва накануне матча «Колумбия-Англия»: фоторепортаж
Нервные нули: Англия и Колумбия в первом тайме не смогли забить другу. Но 0:0 в Москве это совсем другие 0:0, нежели в игре Швеции и Швейцарии, и во втором тайме мы увидим классные голы, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Нервные нули: Англия и Колумбия в первом тайме не смогли забить друг другу
В чудовищно нервном матче англичане вышли вперёд, играя против колумбийцев. И все благодаря спорному пенальти, назначенному в ворота Колумбии и реализованному Гарри Кейном. Автор ИА REGNUM Платон Беседин считает, что не в каждом матче свистнут нарушение, допущенное колумбийцами во время реализации углового.
Подробности в материале: Англия забивает Колумбии со спорного пенальти
Колумбия уходит от поражения в основное время в матче с Англией. За игрой следит автор ИА REGNUM Платон Беседин.
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Как шведы сборную Швейцарии обыграли. Смотрите фоторепортаж Андрей Пронина:
«Шведский лёд: шведы обыграли сборную Швейцарии»
Защитник сборной Дании Матиас Йоргенсен получил угрозы от неизвестных из-за нереализованного им пенальти в матче 1/8 финала против сборной Хорватии.
Федерация футбола Дании сообщила в Twitter, что проинформировала о ситуации правоохранительные органы.
Подробности в материале: Игроку сборной Дании угрожают смертью из-за незабитого пенальти на ЧМ-2018
Совершенно невероятный матч проходит сейчас на стадионе «Спартак» в Москве, где играют сборные Англии и Колумбии. Всё решат пенальти. За напряжённым матчем следит автор ИА REGNUM Платон Беседин.
По мнению автора ИА REGNUM Платона Беседина, на стадионе «Спартак» в Москве 3 июля прошел самый нервный матч текущего чемпионата мира по футболу. Англия по пенальти переигрывает Колумбию.
Теперь все четвертьфиналисты мундиаля определены.
Подробности в материале: Счётчик Гейгера: Англия по пенальти переигрывает Колумбию
Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн стал лучшим игроком по итогам матча против сборной Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба чемпионата.
«Нам не повезло с пропущенным голом на последних минутах. Но это показало наше единение и характер. Бывают моменты, когда это реально заметно. Это важный вечер для каждого», — заявил Кейн, подчеркнув, что гордится победой.
Читайте подробнее: Английский футболист Кейн стал лучшим игроком матча Колумбия — Англия
Один из болельщиков сборной Англии по футболу влюбился в Россию и Москву. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
"Россия — великолепная страна! Здесь нас отлично принимают и никакой агрессии по отношению с англичанам нет. За два дня влюбился в вашу страну и Москву, все просто супер! А наши газеты — дерьмо», — заявил болельщик.
Читайте также: Английский фанат назвал британские СМИ дерьмом
Предпочтения Елены Исинбаевой, двукратной олимпийской чемпионки, оказались на стороне Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Об этом она сообщила в Instagram.
Комментируя итоги матча, в котором победу одержали англичане, Исинбаева написала:
«Дорогие колумбийцы! Вы были близки к победе сегодня! Я искренне поддерживала вас!»
Игроки английской сборной стали взрослее после победы над колумбийцами в 1/8 финала ЧМ по футболу, заявил журналистам капитан команды Англии Гарри Кейн.
«Про нашу команду много раз говорили, что мы молоды и неопытны, однако, на мой взгляд, благодаря этой победе мы стали взрослее», — сказал Кейн и признался, что после игры его переполняют эмоции.
Ставшую победной для сборной России серию пенальти в матче с командой Испании 1 июля посмотрели на телеканале «Россия 1» более 23 млн телезрителей, это количество зрителей составляет около 19% всей телеаудитории на момент трансляции встречи.
Читайте подробнее: Серию пенальти в матче Россия — Испания смотрели 23 млн зрителей
У швейцарской футбольной сборной были шансы победить Швецию в матче 1/8 финала чемпионата мира, рассказал журналистам полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири.
Шакири предположил, что на телеэкранах матч выглядел скучным. Но не всегда победы приносит красивый футбол, добавил он.
«Когда соперник сидит у своих ворот и не дает играть, приходится тяжело», — сказал Шакири.
После четырех матчей чемпионата мира по футболу — 2018 сборная России лидирует по проценту ударов, завершившихся взятием ворот.
Читайте подробнее: Сборная России лидирует по эффективности ударов на ЧМ-2018
Сборная России по футболу стала лучшей среди команд чемпионата мира по эффективности ударов по воротам. К взятию ворот привели 35% ударов российских футболистов.
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За матчем Россия — Испания следили более чем 70% граждан России. Из результатов опроса следует, что 68% смотрели встречу у себя дома или на работе, около 2% — в спортбарах и кафе, а ещё 1% составляли те, кто наблюдал за игрой в фан-зоне и непосредственно в «Лужниках».
Читайте подробнее: Более 70% граждан РФ наблюдали за игрой России и Испании на ЧМ-2018