Южно-Сахалинск, 2 июля, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Улететь на курильские острова Кунашир и Итуруп с Сахалина теперь можно ежедневно. Региональный перевозчик «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») увеличил частоту рейсов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Остров Итуруп. Аэропорт

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Рейсы на Кунашир и Итуруп теперь совершаются и в выходные дни. На ежедневный и более удобный для курильчан режим работы перешли островные аэропорты «Ясный» и «Менделеево». Минтранс Сахалинской области выполнил поручение губернатора островного региона Олега Кожемяко — сделать Кунашир и Итуруп более доступными.

Ежедневные полеты с 1 июля выполняются каждый день. Рейсы выполняют самолеты типа DHC-8 вместимостью до 70 пассажиров. Для этих воздушных судов характерны комфортабельные салоны и увеличенные багажные отсеки, что очень важно для жителей Курил.

«Новое расписание отвечает потребностям курильчан в период летних отпусков, а также способствует развитию туризма на Курилах», — сказал министр транспорта Сахалинской области Сергей Садовников.

Стоимость билетов для курильчан и сахалинцев остаётся невысокой благодаря региональной программе субсидирования пассажирских перевозок — 5 950 рублей в одну сторону.

В планах островных властей — модернизация воздушных гаваней на Курилах для удобства пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение сделать авиарейсы на Итуруп и Кунашир ежедневными, включая выходные, поручил в конце мая 2018 года региональному минтрансу глава региона Олег Кожемяко.

Транспортная недоступность — одна из ключевых проблем единственного островного региона России — Сахалина и Курил. Сахалинская область испытывает острую потребность в новом грузопассажирском флоте: паромы, работающие на линии материковый порт Ванино — островной порт Холмск морально и технически устарел. Сейчас на Амурском судостроительном заводе строятся два парома для Сахалина. В ближайшее время планируется начать строительство двух грузопассажирских судов для Курильских островов.

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