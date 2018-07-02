Москва, 2 июля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Испытания новейших гиперзвуковых ракет авиационного комплекса «Кинжал» пройдут на дальнем сверхзвуковом бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Отмечается, что на одном боевом самолёте будут испытываться сразу несколько ракет, впервые представленных общественности президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Читайте также: The National Interest: «Кинжал» — грозное оружие

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что на опытно-боевом дежурстве в российских войсках уже стоят 10 самолётов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые способны развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука) и могут преодолеть любые существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Читайте также: МиГ-31 с «Кинжалами» стоят на боевом дежурстве — Минобороны РФ