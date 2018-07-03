В России — девятнадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 2 июля, матчи мундиаля (плей-офф, 1/8 финала) пройдут в Самаре и Ростове-на-Дону. Бразилия — Мексика (Самара, «Самара Арена», 17:00 мск (18:00 по местному времени) Бельгия — Япония (Ростов-на-Дону, «Ростов Арена», 21:00 мск)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:03 02.07.2018 Результаты матчей за 1 июля: Испания — Россия. По итогам двух основных и двух дополнительных таймов счёт составил 1:1. Победителя пришлось определять с помощью послематчевых пенальти. Итоговый счёт 3:4 в пользу сборной России. Россия вышла в четвертьфинал. Хорватия — Дания. Игра также окончилась ничьей (1:1). В результате послематчевых пенальти победила Хорватия (3:2). Именно с Хорватией Россия встретится 7 июля в четвертьфинале.

08:36 02.07.2018 Несколько посетителей фан-зоны Екатеринбурга во время матча между сборными России и Испании были вынуждены прибегнуть к помощи медиков. Подробности в материале: Во время матча «Россия — Испания» уральцам потребовалась помощь медиков

08:48 02.07.2018 Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018, им стала команда Хорватии. Читайте также: В четвертьфинале ЧМ-2018 сборной России предстоит сыграть с командой Хорватии

09:17 02.07.2018 В понедельник, 2 июля, будут сыграны две встречи в рамках чемпионата мира по футболу. В Самаре пройдёт матч сборных команд Бразилии и Мексики, в Ростове-на-Дону бельгийцы постараются одолеть японских визави. Команды, которые победят в сегодняшних матчах, встретятся между собой в четвертьфинале первенства планеты. Об этом: Два матча ЧМ-2018 пройдут 2 июля в Самаре и Ростове-на-Дону

09:21 02.07.2018 Артём Дзюба и Сергей Игнашевич, которые забили мячи в матче с Испанией, имеют отношение к Чувашии. У спортсменов — чувашские корни, их матери родились в Чувашии: у Дзюбы мать родом из Цивильска, у Игнашевича — из Красночетайского района республики.

09:42 02.07.2018 Полузащитник сборной России Далер Кузяев признался, что в матче с Испанией у него закончились силы в середине второго тайма. Подробности в материале: Кузяев: в матче с Испанией силы закончились в середине второго тайма

09:43 02.07.2018 В Кургане победу сборной России 1 июля праздновали до утра следующего дня, 2 июля. Эмоции курганцев зашкаливали под лозунги «Россия, вперёд!», «Игорь, ты крутой!», люди радовались мастерству вратаря Игоря Акинфеева, не пропустившего пенальти. Подробности в материале: «Кому кричат, Ленину?»: курганцы до утра праздновали победу сборной России

10:03 02.07.2018 В Ростове-на-Дону, как и в других российских городах, жители ликовали, празднуя победу сборной России над испанцами. Исторический матч собрал не только максимальное число гостей на Фестивале болельщиков FIFA. Футбол стал объединяющей силой для людей независимо от их возраста, национальностей и происхождения. Те, кто не смог посетить фан-зону на Театральной площади или провести вечер у экранов телевизоров, следили за игрой подопечных Станислава Черчесова в прямом эфире с помощью мобильных телефонов. После победы российской сборной прохожие поздравляли друг друга с выходом команды в ¼ финала ЧМ-2018. 1,5 тыс. болельщиков в этот день отмечали результат игры в «Шолохов-центре». Здесь в дни ЧМ-2018 организован «Казачий городок». Для посетителей выступил один из лучших фольклорных казачьих ансамблей России — «Православный Дон», был устроен «Казачий бал». Желающих учили танцевать «полечку с каблучком», падеспань, «нареченьку», краковяк, познакомили с гончарным делом. Гости с удовольствием делали фотоснимки на память. Читайте подробнее: Ростовские болельщики ЧМ-2018 отметили победу сборной России над испанцами

10:20 02.07.2018 Сборная России по футболу заработала на чемпионате мира $16 млн. За участие — $8 млн, за выход из группы — $4 млн, и ещё $4 млн — за выход в четвертьфинал. Об этом: Сборная России по футболу заработала $16 млн на чемпионате мира

10:34 02.07.2018 Из более чем 700 различных предметов, забытых пассажирами московской подземки и Московского центрального кольца (МЦК) с начала ЧМ-2018, более 400 вещей уже вернулись к владельцам. Рассеянные пассажиры оставили в поездах метро довольно большое количество необычных вещей — от мексиканского сомбреро и аэрогриля до инвалидных кресел, картин и мобильных гаджетов. Подробности в материале: В московском метро рассказали о необычных находках во время ЧМ-2018

10:38 02.07.2018 Поражение сборной Испании по футболу на ЧМ-2018 объясняется тем, что команда была вынуждена играть в «русскую рулетку», следует из сообщений в испанской прессе. Об этом: В Испании игру национальной сборной на ЧМ-2018 назвали «русской рулеткой»

10:40 02.07.2018 Для болельщиков из Японии, прибывших в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала ЧМ-2018, открыт временный консульский пункт посольства Японии. Специалисты готовы оказать помощь в решении многих вопросов, в том числе проконсультировать в случае утери документов. Работа центра продлится до 3 июля. К специалистам можно будет обратиться до 13:00. Подробности в материале: ЧМ-2018: в Ростове-на-Дону открыт консульский пункт для японцев

10:51 02.07.2018 Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура заявила, что после гола Артёма Дзюбы рёв российских болельщиков на стадионе «Лужники» был подобен грому. «Невероятная атмосфера на стадионе «Лужники». Я думала, после гола Артёма Дзюбы услышала гром, но это был рёв российских болельщиков», — написала Самура. Читайте также: Генсек ФИФА: гул «Лужников» после гола Дзюбы был подобен грому

11:13 02.07.2018 Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет свой пост после вылета команды с чемпионата мира по футболу. Подробности в материале: Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет свой пост

11:29 02.07.2018 Хорватия — лучшая в Европе команда на контратаках, сказал тренер сборной Дании Оге Харейде после матча, в котором его подопечные проиграли хорватам. «Трое наших лучших игроков, которые исполняют пенальти, сегодня их проиграли. Мне жаль Каспера и всю команду, но такое может произойти в процессе пенальти, который является варварством футбола», — сказал тренер. Харейде также рассказал, что для его команды было важно держать контроль над игрой, и, по его мнению, это было сделано во втором тайме. А вот упомянутый тренером вратарь Каспер Шмейхель после игры поделился смешанными чувствами: «Есть и огромное разочарование, и вместе с тем большая гордость за то, как мы выглядим. У нас был шанс, и я думаю, что во втором тайме мы были лучшей командой. Трудно найти слова в такой момент и говорить о чувствах, которые переживаешь». Читайте также: ЧМ-2018: тренер сборной Дании назвал пенальти «футбольным варварством»

11:33 02.07.2018 В Екатеринбурге тысячи людей следили за матчем между Россией и Испанией. Весь город превратился в одну большую фан-зону. Исход игры в Екатеринбурге встретили взрывом восторга. Как уральцы отметили победу — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте также: Исторический матч: как Екатеринбург отметил выход России в четвертьфинал ЧМ

11:42 02.07.2018 Разочарование и печаль, которые царят в команде после вылета с чемпионата мира, еще раз отметил тренер этой сборной по прибытии в Лиссабон. «Мы огорчены, мы хотели принесли португальцам огромную радость. Мы использовали все средства, но не смогли. После окончания игры некоторые игроки не могли перестать плакать… Мы чувствовали поддержку наших болельщиков, видели все баннеры. Всегда мы чувствуем эту невероятную любовь, которую испытывают к нам наши болельщики», — сказал Фернанду Сантуш. Читайте также: Тренер сборной Португалии о поражении от Уругвая: «Мы огорчены»

11:53 02.07.2018 На официальной странице в Twitter сборной России по футболу появилось видео празднования футболистами победы над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира. Читайте подробнее: Появилось видео празднования игроками сборной России победы над Испанией

11:57 02.07.2018 Российская пара Екатерина и Дмитрий Васильевы приостановили свою свадьбу, чтобы увидеть решающий этап игры сборной России во вчерашнем матче. Начало свадебной церемонии под Санкт-Петербургом совпало со стартом матча, но ее важнейший момент совпал с началом серии пенальти. Жених, невеста, их семьи и друзья собрались вокруг смартфона, по которому наблюдали, как вратарь сборной Игорь Акинфеев отражал удары в серии пенальти и как русские игроки забивали испанцам. «Это лучший подарок, который только можно нам сделать», — приводит издание слова жениха, завзятого футбольного болельщика. Об этом: Российская пара приостановила свадьбу, чтобы посмотреть на победу сборной

12:11 02.07.2018 Глава Хорватской футбольного союза Давор Шукер, лучший бомбардир в истории сборной Хорватии, уверен, что шансы в грядущей игре хорватов с российской сборной равны. «Может, у России есть 51% с учетом поддержки болельщиков. Я надеюсь, что 4−5 тысяч болельщиков будут и на нашей стороне. Единственный минус — то, что мы играли дополнительное время, но главный тренер, игроки и медицинский штаб сделают все, что нужно, чтобы игроки подошли к игре в идеальном состоянии и абсолютно готовыми». Читайте подробнее: Глава футбольного союза Хорватии: шансы против России равны, но у нее 51%

12:39 02.07.2018 Культурная программа в день матча 1/8 финала ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будет расширена. В центре донского гостеприимства в международном аэропорту «Платов» болельщиков традиционно ожидают с хлебом-солью донские казаки. Они не только исполнят казачьи песни и пустятся в казачий пляс, но и продемонстрируют искусство владения традиционным казачьим оружием — шашкой. С 16:00 до 21:00 для гостей «Шолохов-центра» будет организован «Казачий бал», специальную программу подготовили солисты фольклорного коллектива «Вольница». Перед футбольным поединком в парке культуры и отдыха «Левобережный» гостей ожидает концерт творческих коллективов из различных районов Донского края. С показательными номерами выступят кадеты Шахтинского Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса. Читайте также: Болельщики ЧМ-2018 могут посетить казачий бал в Ростове-на-Дону

12:41 02.07.2018 Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР) прогнозирует сложный матч между командами России и Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля. «Матч предстоит сложный, результат — непредсказуем. Но ведь за эти яркие эмоции и неожиданный финал мы и любим футбол», — отметил он. Подробности в материале: Сборной России прогнозируют непредсказуемый матч с Хорватией

12:54 02.07.2018 Около 30 тыс. болельщиков прибудут в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала футбольного первенства планеты. Игру сборных Бельгии и Японии пожелали увидеть около 5 тыс. иностранцев. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в связи с тем, что до последнего не было известно точно, какие команды выйдут 2 июля на «Ростов Арену», билеты купили граждане Англии, Нигерии, Польши. «Но так получилось, что сборная Японии, как и Россия, совершила чудо, и теперь эти билеты будут как-то перераспределяться», — сказал чиновник. Подробности в материале: Матч Япония — Бельгия на «Ростов Арене» посетят 5 тыс. иностранцев

12:59 02.07.2018 Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») предложил переименовать в Видном (Московская область) стадион «Металлург» и назвать его в честь вратаря сборной России Игоря Акинфеева. «Пусть кто-то будет обвинять меня в сиюминутном пиаре. Отвечу так — стадионов «Металлург» в стране очень много. Стадион им. Акинфеева будет один», — написал Ионин в соцсети. Подробности в материале: Стадион «Металлург» предложили переименовать в честь Акинфеева

13:02 02.07.2018 Нападающие сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Луис Суарес не участвовали в общей тренировке команды перед матчем с Францией. Читайте подробнее: Кавани и Суарес пропустили тренировку сборной Уругвая перед четвертьфиналом

13:04 02.07.2018 Уральцы до сих пор отмечают победу сборной России над Испанией. В Екатеринбурге повесили баннеры в честь главного тренера сборной Станислава Черчесова. Читайте подробнее: В честь Станислава Черчесова в Екатеринбурге повесили баннеры

13:14 02.07.2018 В Москве прошло масштабное празднование победы российской сборной над командой Испании в матче мундиаля 1 июля. Сразу после окончания матча фанаты устроили праздничное шествие от стадиона «Лужники» и фан-зоны на Воробьёвых горах до Красной площади. ИА REGNUM публикует фоторепортаж с места событий. Читайте подробнее: В Москве отпраздновали победу России над сборной Испании: фоторепортаж

13:34 02.07.2018 В день, когда сборная России обыграла команду Испании, эйфория на улицах Москвы напомнила хронику 9 мая 1945 года, когда в СССР отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, сообщил 2 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Радость от победы России в матче с Испанией напомнила Пескову 1945-й год

13:43 02.07.2018 Президент России Владимир Путинот начала до конца смотрел игру российских футболистов с командой Испании и переживал происходящее «от всей души». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин «от всей души» болел за сборную России в матче с Испанией — Песков

13:51 02.07.2018 Ростовчанин продаёт футбольный мяч FIFA, на котором оставили автографы нападающие сборной Бразилии Филиппе Коутиньо и Неймар, а также Фернандиньо и Роналдо. Стоимость сувенира — 150 тыс. рублей. По словам продавца, автографы оригинальные. Реальному покупателю будет предоставлена скидка. Известно, что обладатель сувенира является работником отеля, в котором проживала бразильская команда во время своего пребывания в Ростове-на-Дону. Подробности в материале: На память о ЧМ-2018: ростовчанин продаёт автографы бразильских игроков

13:53 02.07.2018 Российские футболисты впервые в истории вошли в восьмёрку лучших команд мира, заявил 2 июля депутат Госдумы РФ («Справедливая Россия»), заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, комментируя реплику главного тренера сборной Испании, заявившего, что его команде «просто не повезло», так как «пенальти — это лотерея». «Не надо доводить до пенальти, если вы такие сильные игроки, — заявил Газзаев. — Тогда выигрывайте в основное время. Ничего в жизни случайного не бывает. Всё это закономерно. Впервые в истории нашей страны мы вошли в восьмёрку лучших команд мира. Это очень большое достижение. Последний раз это было 1966 году, когда мы стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в Англии». Подробности в материале: Это наша закономерная победа — Газзаев ответил тренеру испанской сборной

14:06 02.07.2018 Если российская сборная выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу, это будет великолепный результат, считает депутат Госдумы РФ («Справедливая Россия»), заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев. «Вчерашний матч был очень сложным, — констатировал Газзаев. — И если конкретно говорить, насколько была выверенной тактическая схема игроков! Была выбрана исключительно правильная тактика. Соревноваться с командой Испании в открытом футболе, конечно, очень сложно». Газзаев отметил, что российские футболисты «очень организованно и дисциплинированно выполняли оборонительные действия и пытались быстро контратаковать». Читайте также: Сборной РФ отдали должное за «исключительно правильную тактику»

14:16 02.07.2018 Болельщики сборной России после матча с Испанией в шутку «переименовали» посёлок Джубга Краснодарского края в честь нападающего Артёма Дзюбы. Посёлок стал «Дзюбга». Читайте также: Болельщики «переименовали» посёлок в честь Дзюбы

14:17 02.07.2018 По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на сегодня нет никакой конкретной информации о возможном приезде президента Франции Эммануэля Макрона в Москву на ЧМ-2018. В то же время, отметил официальный представитель Кремля, в столице России будут рады всем, кто «изъявит желание приехать на этот чудесный праздник футбола». Об этом: В Кремле нет сведений о приезде Эммануэля Макрона на ЧМ-2018 — Песков

14:21 02.07.2018 В Воронеже праздновавшего победу сборной России в одной восьмой финала чемпионата мира по футболу болельщика пришлось усмирять правоохранительным органам. Подробности в материале: Воронежский фанат бурно праздновал победу: силовики применила дубинки

14:22 02.07.2018 Во время матча Россия — Испания в рамках ЧМ-2018 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лично присутствовал на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом он заявил 2 июля журналистам. Читайте подробнее: Песков сообщил, что лично посетил матч Россия — Испания

14:31 02.07.2018 С сети празднуют победу РФ в матче с Испанией. После окончания матча фанаты вышли праздновать победу сборной на улицы, транслируя это в свои социальные сети.

14:41 02.07.2018 Нападающий сборной России Артём Дзюба научил голкипера Игоря Акинфеева отбивать пенальти. Об этом в шутливой форме сообщили на странице команды в Twitter. Читайте также: Стало известно, кто научил Акинфеева отбивать пенальти ногой. Дзюба!

14:58 02.07.2018 Финальная часть чемпионата мира по футболу оказала колоссальное влияние на положение дел на вторичном рынке жилья старой Москвы. Вместо того чтобы заключать сделки на рынке недвижимости, многие потенциальные продавцы и покупатели предпочитают проводить время у экранов телевизоров, наблюдая за футбольными баталиями, или болеть за любимые команды в фан-зонах. В результате во второй половине июня по сравнению с первыми двумя неделями месяца спрос на вторичное жильё в Москве снизился на 25%, а число выставленных на продажу лотов сократилось на 30%. Читайте подробнее: ЧМ-2018 и сезон отпусков сказались на спросе на «вторичку» в Москве

15:03 02.07.2018 Несмотря на то, что в центре Москвы для празднования победы сборной России над командой Испании собрались более 100 тыс. граждан России и приезжих, серьёзных эксцессов удалось избежать, заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Читайте также: Гулянья болельщиков в центре Москвы прошли без крупных эксцессов

15:32 02.07.2018 Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал российскую команду великим соперником. «Четвертьфинал будет очень тяжелым — сыграем против хозяев. Россия — это сложный, великий соперник. Мы постараемся не растерять осторожность и сыграть ещё сильнее, чем до этого». Читайте подробнее: Главный тренер сборной Хорватии назвал Россию великим соперником

15:54 02.07.2018 Победу над сборной Испании одержала вся российская команда, считает голкипер сборной Игорь Акинфеев, ставший главным героем серии послематчевых пенальти в прошедшем 1 июля матче. Спортсмен отметил, что ему не по душе начавшие появляться в интернете мемы, связанные блестящим двойным «сэйвом» в игре с испанцами. Подробности в материале: Испанцев побеждала на поле вся российская команда — Акинфеев

16:03 02.07.2018 Шансы для уругвайского игрока Эдинсона Кавани сыграть в четвертьфинале с Францией очень малы, однако в стане французской сборной готовятся как обычно и не рассчитывают на отсутствие сильного соперника. «Это важный игрок для своей команды и меткий бомбардир. У Уругвая всегда были мощные нападающие, такие как Форлан, Суарес и другие. Вероятно, игра будет иной, если Кавани не выйдет. Однако, по крайней мере сейчас, мы готовимся к возможности борьбы», — заявил помощник главного тренера сборной Франции Ги Стефан. Читайте также: ЧМ-2018: Франция не рассчитывает на отсутствие игрока Уругвая Кавани

17:38 02.07.2018 Наплыв иностранных гостей зафиксировали организаторы ЧМ-2018 на Дону в дни проведения матчей футбольного первенства планеты. Так, за истёкший период южную столицу посетили почти 15 тыс. болельщиков из 103 стран. Фанаты в качестве средства передвижения использовали бесплатные поезда. Об этом журналистов проинформировал гендиректор Транспортной дирекции чемпионата в России Кирилл Поляков. По его словам, в преддверии матча между японцами и бельгийцами станция Ростов-Главный принимает четыре бесплатных состава, этими поездками воспользовались около 2 тыс. болельщиков. Также в Ростове-на-Дону побывали болельщики из Швейцарии, Мадагаскара, Кувейта, Канады и других стран. Об этом: В дни матчей ЧМ-2018 Ростов-на-Дону посетили почти 15 тыс. иностранцев

18:00 02.07.2018 В Самаре встречаются сборные Мексики и Бразилии. Этот чемпионат мира в России приучил нас, что на нём возможны любые сюрпризы. Вылетели Германия и Аргентина, а вчера, 1 июля, в историческом матче россияне выбили из чемпионата испанцев, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Накануне сюрприза: Мексика в первом тайме была лучше Бразилии

18:05 02.07.2018 Иностранные болельщики вновь перепутали два российских города — Ростов-на-Дону, принимающий матчи ЧМ-2018, и Ростов Великий. На этот раз с трудностями перевода столкнулись футбольные фанаты из Бельгии, забронировавшие номера в отеле, расположенном в Ярославской области. Волонтёры встретили гостей Донского края и пообещали оказать помощь в расселении. Подробности в материале: Третий промах: болельщики ЧМ-2018 вновь перепутали два Ростова

18:10 02.07.2018 Житель Кургана Никита Жаткин обратился к президенту Владимиру Путину с петицией — присвоить вратарю сборной России по футболу Игорю Акинфееву звание Героя России. По мнению курганца, российский голкипер героически защищал ворота страны на матче Россия — Испания. Подробно: «Акинфееву — Героя России»: болельщик из Кургана обратился к Путину

19:26 02.07.2018 В Самаре встретились сборные Мексики и Бразилии. После первого тайма на табло тоскливо мерцали нули. Более того, Мексика, не являющаяся фаворитом данной встречи, атаковала острее и агрессивнее. «Ацтеки» были лучше бразильцев, прежде всего, в движении. Меж тем самый опасный момент первого тайма возник как раз таки у ворот мексиканцев. Неймар выскочил к воротам мексиканцев под острым углом, но не смог переиграть Гильермо Очоа, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: На пути к шестому чемпионству: как Бразилия обыграла Мексику

20:15 02.07.2018 В Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала ЧМ-2018 прибыла делегация Бельгии во главе с министром иностранных и европейских дел королевства. Дидье Рейндерс вместе с супругой займут зрительские места на «Ростов Арене». Для гостей также будет организована экскурсия в «Шолохов-центр» и прогулка по набережной реки Дон. Читайте также: Министр иностранных дел Бельгии будет болеть за команду на «Ростов Арене»

21:00 02.07.2018 На «Ростов Арене» дан стартовый свисток. Так начался матч между сборными Японии и Бельгии — борьба за выход в ¼ финала ЧМ-2018. С первых же минут на поле главного спортивного объекта Ростова-на-Дону вышли нападающий сборной Бельгии Эден Азар и полузащитник Аксель Витсель. Также в составе бельгийской команды — Куртуа, Алдервейрельд, Компани, Вермален, Менье, Де Брёйне, Карраско, Мертенс, Лукаку. В составе японской команды — Кавасима, Седзи, Нагатомо, Х. Сакаи, Йосида, Сибасаки, Харагуси, Кагава, Инуи, Хасебе, Осако. Главным арбитром встречи назначен сенегалец Маланг Дьедиу. Помогать ему будут Джибриль Камара, Эль-Хаджи Малик Самба. Запасной арбитр встречи — Бакари Папа Гассама из Гамбии. Читайте подробнее: Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Японией и Бельгией: старт дан

21:08 02.07.2018 «Меж тем, несомненно, Япония — самая слабая команда на этой стадии чемпионата мира. Она прошла плей-офф благодаря подсчёту жёлтых карточек. В конце матча с поляками японцы устроили ленивый перепас под свист болельщиков. Бельгийцы должны наказать японцев за такой скучный и, чего уж, трусливый футбол», — считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Наказать скучный футбол: Бельгия против Японии

21:20 02.07.2018 В Японии был съеден гигантский тихоокеанский осьминог Рабьо, которые ранее верно предсказал результаты национальной команды на чемпионате мира по футболу в России. Этот моллюск верно предсказал победу сборной Японии над Колумбией, ничью с Сенегалом и поражение от сборной Польши. Об этом: В Японии съели осьминога-оракула, предсказавшего результаты сборной на ЧМ

21:53 02.07.2018 Медики подозревают у защитника сборной России по футболу Юрия Жиркова («Зенит») воспаление сухожилия одной из мышц голени. 1 июля во время перерыва в матче 1/8 финала между сборными России и Испании Жирков был заменен. Подробности в материале: У полузащитника Юрия Жиркова медики подозревают серьезную травму

21:54 02.07.2018 В Ростове-на-Дону завершён первый тайм матча сборных Бельгии и Японии. Голов не забито. Японцы с первых минут неожиданно пошли в атаку. Активен был левый фланг, где усердствовал Юто Нагамото. Но постепенно Бельгия на классе установила контроль над игрой, предпочитая длинные поперечные передачи. Самый опасный момент у ворот Эйдзи Кавасимы был у подключившегося в атаку Венсана Компани, но с нескольких метров он не попал в ворота. Справедливости ради, бил защитник «Манчестер Сити» с очень острого удара, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Японская стена: Бельгия не может забить Японии

22:18 02.07.2018 Фаворитом матча 1/8 финала ЧМ-2018 Япония — Бельгия считалась бельгийская команда, но «синие самураи» не только открыли счёт, но и удвоили преимущество во втором тайме — 2:0. На 48-й минуте встречи счёт открыл Харагучи, спустя ещё четыре минуты Инуи отправил мяч в ворота сборной Бельгии. Читайте также: Матч на «Ростов Арене»: Японии забила Бельгии и удвоила преимущество

22:36 02.07.2018 На 69-й минуте футбольного поединка, который проходит на «Ростов Арене», ответный удар в ворота японской команды нанёс защитник бельгийской сборной Ян Вертонген. Вместе с тем «синие самураи» всего лишь пять минут оставались на шаг ближе к выходу в ¼ финала ЧМ-2018. Уже на 74-й минуте встречи МаруанФеллайни отправляет ещё один мяч в ворота японцев. Счёт на табло — 2:2. Об этом: Бельгия наносит ответный удар в ворота Японии и сравнивает счёт

22:44 02.07.2018 На Украине матч между сборными России и Испании собрал перед телеэкранами самую большую аудиторию из всех матчей ЧМ-2018. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Интер», который обладает эксклюзивными правами на трансляцию игр чемпионата на Украине. Читайте также: Матч сборных России и Испании стал лидером телеэфира на Украине

23:05 02.07.2018 Сборная Бельгии вырвала победу над японцами в дополнительное время и оформила себе путёвку в ¼ финала ЧМ-2018. Полузащитник Насер Шадли отправил мяч в ворота «синих самураев» на последних секундах. Итоговый счёт на табло — 3:2. Читайте подробнее: Сборная Бельгии оформила себе путёвку в ¼ финала ЧМ-2018

23:26 02.07.2018 Бельгия одерживает феерическую победу над сборной Японии, отыграв два мяча, причём победный гол был забит аж на 94-й минуте игры в добавленное время. Автор ИА REGNUM Платон Беседин восхищен мужеством и стратегией японцев, но бельгийцы забили победный гол в невероятных условиях. Подробности в материале: Знатный камбэк: Бельгия отыгрывает два мяча в матче с Японией и выигрывает

00:00 Сборная Бельгии стала первой за полвека командой, сумевшей при счёте 0:2 отыграться в основное время матча в плей-офф чемпионата мира. В последний раз отыграться при таком же счёте удалось сборной Португалии в матче ¼ финала чемпионата 1966 года против сборной КНДР. Читайте подробнее: Бельгия в матче против Японии повторила достижение ЧМ полувековой давности

00:31 Сборная Хорватии по футболу прилетела в Сочи для подготовки к матчу ¼ финала против сборной России, который состоится 7 июля на стадионе «Фишт», сообщают «Вести-Сочи». Сообщается, что после прибытия в аэропорт команда отправилась в гостиницу, в которой будет проживать во время подготовки к матчу. У въезда на территорию отеля игроков сборной встретили болельщики. Читайте также: Сборная Хорватии по футболу прибыла в Сочи

01:16 Японский полузащитник Кейсуке Хонда принял решение завершить карьеру в сборной Японии. Об этом рассказал сам футболист журналистам на пресс-конференции по итогам матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Хонда подчеркнул, что в команде появилось «много хороших молодых» игроков и настало время им проявить себя в составе национальной сборной. Хонда добавил, что очень доволен выступлением своей команды на мундиале, несмотря на проигрыш соперникам из Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Подробности в материале: Японский футболист Хонда заявил о завершении карьеры в сборной

01:29 Япония — сильный соперник, заявил журналистам бельгийский футболист Насер Шадли после матча 1/8 финала на ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Комментируя итоги игры, в которой Шадли забил решающий гол, он сказал: «Сборная Японии — хорошая команда, играть было трудно». Об этом: Забивший решающий гол бельгиец: Победить Японию было трудно

01:37 Чемпионат мира по футболу — 2018, проходящий в России, — лучший турнир, заявил бывший футболист сборной Англии по футболу Гари Невилл в своем Twitter. «Этот чемпионат самый лучший из тех, что я видел. Россия проводит его на высоте! Приезжайте и насладитесь, если у вас есть возможность», — заявил он. Читайте подробнее: Экс-игрок сборной Англии назвал ЧМ-2018 лучшим турниром

01:53 Матч сборной Бельгии по футболу против сборной Японии в 1/8 финала чемпионата мира — потрясащий по драматизму, заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков в своем Twitter. «Бельгия — Япония — потрясающий по драматизму, по качеству футбола и по состязанию в силе воли матч! Такие матчи запоминаются надолго», — заявил сенатор. Об этом: Пушков: Матч Япония — Бельгия запомнится надолго

07:22 Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич может не сыграть в матче со сборной России из-за травмы. В матче против Дании он получил травму плеча. Читайте подробнее: Ковачич может не сыграть со сборной России из-за травмы плеча