Челябинск, 2 июля, 2018, 07:03 — ИА Регнум. Активисты-экологи берут под контроль вывоз мусора из Челябинска. Они выставили общественный пост возле полигона в Полетаеве и намерены сделать то же самое около свалки в Челябинске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

Напомним, с 1 июля потоки мусора частично перераспределены. Теперь часть его отвозят на полигон в Полетаеве. А с 1 сентября планируют окончательно остановить пополнение челябинской городской свалки.

Активисты движения «Экочел» ранее подтвердили: с 1 июля мусор действительно стали активнее свозить под Полетаево. При этом, как говорится в интернет-группе движения, организация намерена выставлять общественные посты, целью которых является контроль за ситуацией на полигоне.

Также пост планируется открыть и на городской свалке. Всё это вместе позволит обеспечить общественный контроль за потоками мусора.