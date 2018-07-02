Москва, 2 июля, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Российский хоккеист Евгений Малкин бурно отпраздновал победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Michael Miller Евгений Малкин

https://www.instagram.com/p/Bksjw9ohhct/

Малкин присутствовал на матче вместе с другими российскими хоккеистами Александром Овечкиным, Александром Радуловым и Ильёй Ковальчуком.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались российские футболисты — 4:3.

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