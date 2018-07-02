Якутск, 2 июля, 2018, 06:48 — ИА Регнум. Болельщики Якутии эмоционально, дружно и массово отмечают выход российской сборной по футболу в ¼ финала чемпионата мира, который стал возможным после победы в матче с командой Испании. По улицам Якутска всю ночь ходили толпы людей, которые радостно скандировали «Россия — чемпион!», запускали в небо салюты, обнимались друг с другом и просто радовались, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

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«Это был настоящий праздник! Все были едины. УРА! ПОБЕДА!!!», «Такого оживлённого Якутска ещё не видела. Праздник всей страны», «Якутск радуется вместе со всей страной», «Все обнимаются, радуются. Замечательная атмосфера», — пишут горожане в соцсетях.

Героем матча жители столицы республики считают вратаря Игоря Акинфеева.

«Акинфеев спасёт Россию!», «Красавцы. Заставили уважать, показали характер», «Никто не верил, что наша команда одолеет могучую Испанию. Но наши ребята совершили чудо», «Вся команда — национальные Герои! До пенальти надо было дожить», — также комментируют якутяне итоги матча Испания-Россия в 1/8 ЧМ-2018.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу — 2018 проходит в России. Сборная страны вышла в ¼ финала, сыграв четыре матча, три из них — с Саудовской Аравией, Египтом и Испанией — победные. Команде Уругвая российская сборная проиграла со счётом 3:0.