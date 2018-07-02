Куньмин, Китай, 2 июля, 2018, 06:45 — ИА Регнум. Новая скоростная железнодорожная линия, связывающая города Куньмин и Дали в провинции Юньнань на юго-западе Китая, была введена в эксплуатацию. Сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

KimonBerlin Китайский высокоскоростной поезд

Первый скоростной поезд покинул Куньминский вокзал в 8:12 по местному времени и отправился в сторону города Дали. Путь в 328 км он проделал со скоростью до 200 км/ч. Строительство заняло более пяти лет. Благодаря этому время поездки между двумя городами сократилось с пяти часов до менее чем двух.

Отметим, что в Китае идет бурное развитие железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры. Так, буквально в июне 2017 года по линии Пекин — Шанхай был запущен новейший поезд «Фусин», и всего через год по ветке пошла его обновленная версия, способная перевозить за раз вдвое больше пассажиров на скорости 350 км/ч.