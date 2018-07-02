Москва, 2 июля, 2018, 06:41 — ИА Регнум. Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о том, что чувствовал, когда бил пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией. Об этом сообщает «Чемпионат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

"Мне несколько человек сказали: бей. Я посмотрел по сторонам, думаю: «Почему бы и нет?». Страшно было, если честно», — сказал Дзюба.

Он также добавил, что для сборной России матч с Испанией был великой возможностью.

«Просто космос — улетели все туда за Станиславом Саламычем», — добавил нападающий.

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Матч завершился серией пенальти, в которой сильнее были российские футболисты: 4:3.

Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1. Дзюба сравнял счёт ударом с пенальти.

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