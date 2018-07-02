«Невероятная игра»: сибирские губернаторы радуются победе сборной России
Новосибирск, 2 июля, 2018, 06:28 — ИА Регнум. Победа сборной России над командой Испании и выход российской сборной в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2018 воодушевили сибирских губернаторов.
«Это была очень напряжённая игра от начала до конца. Сильный на порядок соперник, но итог — победа за нами!!! Наши впервые в истории вышли в четвертьфинал. Труд и упорство команды, невероятная игра вратаря Акинфеева! Ура! Ура! Урааааа!!!» — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Рад победе сборной России и глава Хакасии Виктор Зимин.
«Победа!!! Невероятная игра, сильнейшая поддержка! Сегодня была работа, сегодня был профессионализм. Готовимся к следующей игре 7 июля. Россия, вперёд!» — пишет Зимин на своей странице «ВКонтакте».
Весьма лаконично высказался по поводу победы сборной России над Испанией врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
«Рад за сборную России по футболу!» — написал он на своей странице в Facebook.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе чемпионата мира по футболу — 2018 сборная России 1 июля обыграла команду Испании в матче 1/8 финала. Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве.
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