Москва, 2 июля, 2018, 06:25 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста объявил, что завершает выступления за национальную команду. Об этом сообщается на странице сборной в Twitter.

Кирилл Венедиктов Андрес Иньеста

Иньеста завершил карьеру в сборной Испании после поражения в матче 1/8 финала от сборной России.

Напомним, Иньеста играл в составе сборной Испании с 2006 года и стал чемпионом мира в 2010 году и двукратным чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. Иньеста является также автором победного гола в ворота сборной Голландии в финале чемпионата мира — 2010.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Испанию. В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья 1:1, в серии пенальти российские футболисты оказались точнее — 4:3.

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