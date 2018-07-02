Пекин, 2 июля, 2018, 06:21 — ИА Регнум. Власти Китая пообещали ужесточить законодательство для звёзд кино и шоу-бизнеса с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов и непомерными гонорарами, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

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Согласно совместному циркуляру, выпущенном целым рядом департаментов, включая Департамент по связям с общественностью при ЦК Компартии Китая и Государственное налоговое управление, указанные выше проблемы особенно сильно влияют на производственные затраты в киноиндустрии и на ТВ.

Отметим, что, согласно уже действующим законам, гонорары исполнителей, артистов и гостей шоу в Китае не должны превышать 40% от общей стоимости производства, а ведущие звезды не должны получать более 70% от общего бюджета, выделенного на гонорары. Кроме того, государственным фондам запрещено проплачивать развлекательные шоу, рекламу, фильмы и ТВ-сериалы.