Гуйян, Китай, 2 июля, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Китайская провинция Гуйчжоу, расположенная на юго-западе страны, в ближайшую пятилетку вложит более 500 млн юаней ($75,6 млрд) в строительство скоростных магистралей, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

Mehar Скоростная автомагистраль

Провинция планирует увеличить общую длину скоростных магистралей до 10 тыс. км уже к 2022 году, сообщили в местном департаменте транспорта. Новые скоростные магистрали будут протянуты до живописных туристических мест, крупных городов, железнодорожных станций и аэропортов провинции. Кроме того, они свяжут провинцию с соседними экономическими хабами и городскими кластерами.

Отметим, что гористый ландшафт провинции значительно затрудняет прокладку там дорожной инфраструктуры. Гуйчжоу сделала ряд попыток по улучшению качества дорог в последние несколько лет, которые принесли определенные плоды. Все города провинции были связаны друг с другом скоростными магистралями уже в 2015 году, а к 2017 году до всех деревень были проложены асфальтовые дороги.