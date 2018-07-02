Москва, 2 июля, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Футболисты московских «Локомотива» и «Спартака» Михаил Лысов и Сергей Еременко включены в число претендентов на премию Golden Boy-2018. Список из ста кандидатов опубликован изданием Tuttosport.

Екатерина Лаут Михаил Лысов

Шансы оказаться лучшим молодым футболистом Европы также есть у грузинского нападающего донецкого «Шахтера» Гиорги Арабидзе, полузащитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе, новичка «Ромы» Джастина Клюйверта и других.

Награда лучшему футболисту моложе 21 года, отличившемуся в высших дивизионах национальных чемпионатов Европы, вручается с 2003 года. В 2017 году её получил французский форвард Килиан Мбаппе.

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