Женева, Швейцария, 2 июля, 2018, 05:54 — ИА Регнум. За прошедшие три дня 204 беженца погибли у берегов Ливии в Средиземном море, сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

U.S. Coast Guard Беженцы в море

Отмечается, что беженцы погибли при крушении кораблей, на которых они собирались отплыть из Ливии. Организация сообщает, что за этот год число погибших беженцев превысило 1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля полиция Мальты задержала моторную лодку с девятью мигрантами на борту. Семеро из них — выходцы из Сирии, два — из Ливии.