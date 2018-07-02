Токио, 2 июля, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Японская корпорация Nissan отказалась от сделки по продаже своего подразделения по производству аккумуляторных батарей китайской компании GSR Capital, 2 июня передает агентство Reuters.

(сс) Steve Talas Эмблема Nissan

Сделка по продаже Automotive Energy Supply Corporation, которая включает заводы по производству батарей в Соединенных Штатах, Великобритании и Японии, оценивалась в $1 млрд.

Согласно заявлению Nissan, корпорация надеется на «более перспективную» сделку в будущем. GSR Capital пока не давала комментариев по срыву сделки.

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