Лос-Анджелес, США, 2 июля, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Трехкратный чемпион национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс подписал контракт с баскетбольным клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года на сумму $154 млн, сообщает агентство Klutch Sports Group.

Keith Allison Леброн Джеймс

Сообщается, что ради контракта с «Лейкерс» Джеймс отказался от опции контракта «Кливленда», гарантировавшую ему $35,6 млн в следующем баскетбольном сезоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года нападающий клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рассказал, что ему пришлось играть в финале против «Голден Стэйт Уорриорз» со сломанной рукой.