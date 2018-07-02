Берлин, 2 июля, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Евро падает по отношению к основным конкурентам — доллару США и японской иене, 2 июня передает агентство Reuters.

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Европейская валюта упала до $1,1669, на 0,2% ниже курса пятницы 30 июня. Иена укрепилась по отношению к доллару — один доллар стоит 110,70 иен по сравнению с 110,94 иен за доллар в конце прошлой недели.

На курс евро оказали влияние разногласия внутри правящей коалиции ФРГ по вопросам миграционной политики — прежде всего, между канцлером Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером.

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