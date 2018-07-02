Москва, 2 июля, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер Boeing 737−300 авиакомпании Tajik Air, вылетевший из аэропорта «Домодедово» в таджикский Худжанд, вернулся в аэропорт вылета. Об этом стало известно из данных портала Flightradar24.com.

Самолёт авиакомпании Tajik Air

Самолет на портале был отмечен красным цветом — так обозначаются самолеты, на борту которых возникла чрезвычайная ситуация. Самолет, пролетая над Рязанской областью, развернулся и полетел обратно в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Нижнеудинском районе. Пострадавших не было.