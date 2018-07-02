Нью-Джерси, США, 2 июля, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прилетел с свой гольф-клуб Trump National Golf Club в Бэдминстере и посетил чужую свадьбу, сообщают TMZ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что Трамп приземлился на вертолете и неожиданно появился на свадьбе. Президент США поздравил молодоженов: пожал руку жениху и поцеловал в щеку невесту.

Напомним, это уже не первый случай посещения Трампом чужой свадьбы в своем гольф-клубе: предыдущий случай был летом 2017 года.