Токио, 2 июля, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Японский император не будет появляться на публике из-за болезни, 2 июня передает агентство Reuters.

U.S. Marine Corps Акихито

Согласно заявлению императорского дворца, император Акихито испытывает головокружение из-за «церебральной анемии» — недостаточного мозгового кровообращения.

Как сообщало ИА REGNUM, 84-летний Акихито намерен после достижения 85-летнего возраста передать престол кронпринцу Нарухито.

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