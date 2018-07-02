Киев, 2 июля, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Для Украины нет более искреннего друга, чем Канада. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский президент Пётр Порошенко.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада», — говорится в сообщении Порошенко, приуроченном к Дню Канады.

Украинский президент пожелал североамериканскому государству счастья и процветания и отметил, что там живут прекрасные люди.

В начале июня пресс-служба президента Украины проинформировала о телефонной беседе Порошенко с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

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