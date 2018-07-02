Вильнюс, 2 июля, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Литва ввела туристический сбор с 1 июля на посещение Вильнюса в размере одного евро в сутки, сообщает Sputnik.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Сообщается, что налог обязаны выплачивать компании, предоставляющие услуги проживания, и частные лица, сдающие жилье для туристов. От уплаты налога освобождены несовершеннолетние и люди, имеющие инвалидность.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическая пошлина на посещение Вильнюса, прозванная «налогом на подушку», не будет действовать на большие группы туристов до 2019 года.