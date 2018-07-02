Мехико, 2 июля, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Кандидат от правящей коалиции Хосе Антонио Мид признал поражение на президентских выборах в Мексике и поздравил с победой кандидата от социалистов из «Движения национального возрождения» Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, передает агентство Reuters.

Chatham House Хосе Антонио Мид

Согласно экзит-поллам, за Хосе Антонио Мида проголосовали от 14% до 20% мексиканских избирателей, в то время как за Андреса Мануэля Лопеса Обрадора отдали голоса от 53% до 59% пришедших на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Мексике прошли президентские и парламентские выборы, а также выборы губернаторов в большинстве штатов латиноамериканской страны.

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