Москва, 2 июля, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, сделал татуировку на лице после победы российской сборной в 1/8 финала мундиаля. Видеозапись об этом рэпер опубликовал в своем Instagram.

Владимир Бязров Рэпер T-killah

«Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху на лице — Россия!» — ранее написал в соцсети T-killah.

Некоторые из подписчиков музыканта предположили, что татуировка временная. Другие не стали сомневаться в честности рэпера и отметили, что он держит данное слово.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в «Лужниках» сборная России обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал. 7 июля футболисты сыграют против сборной Хорватии в Сочи.

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