Вашингтон, 2 июля, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Еврокомиссия направила в США доклад, согласно которому от введения пошлин на импорт европейских автомобилей в первую очередь пострадают сами США, сообщает Politico.

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В докладе говорится о потерях США в размере $13−14 млрд от введения 25% пошлин на импорт европейских автомобилей. Отмечено также, что от пошлин возрастет стоимость автомобилей и возникнут проблемы в их реализации на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня представители «Ассоциации мировых автопроизводителей» и «Альянса автопроизводителей» призвали президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа.