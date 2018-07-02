Москва, 2 июля, 2018, 04:18 — ИА Регнум. ФИФА признала моментом дня сейв вратаря российской сборной Игоря Акинфеева в серии пенальти в матче 1/8 финала турнира против Испании. Сообщение об этом опубликовано в «Твиттере» мундиаля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

«Момент дня: сейв Игоря Акинфеева и победа России в серии пенальти над испанцами», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/1013499828385566720

Как сообщало ИА REGNUM, игра России против Испании состоялась 1 июля в «Лужниках». Основное время завершилось со счетом 1:1, по итогам серии пенальти (4:3) победила Россия.

На счету голкипера сборной РФ — два сейва в серии одиннадцатиметровых ударов. Теперь 7 июля Россию ждет встреча со сборной Хорватии, которая оказалась сильнее Дании (1:1, по пенальти — 3:2).

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