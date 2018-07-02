Абакан, 2 июля, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Художественно-выставочный проект «Несокрушимая и легендарная» стартовал 2 июля в Хакасском национальном краеведческом музее имени Леонида Кызласова, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

Отмечается, что в основе экспозиции лежат работы Студии военных художников имени Митрофана Грекова, предметы из фондов Центрального музея Вооруженных сил России, а также живопись, графика и художественная резьба по дереву, выполненные главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне выставка «Несокрушимая и легендарная» прошла в национальном музее Тувы. Впервые художественные работы Сергея Шойгу были представлены на этой выставке.