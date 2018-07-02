Мехико, 2 июля, 2018, 04:06 — ИА Регнум. В Мексике завершились общенациональные выборы, по результатам экзит-поллов в разных штатах лидируют социалисты из «Движения национального возрождения» (Morena) Лопеса Обрадора, передает агентство Reuters.

Флаг Мексики

По результатам экзит-полла Consulta Mitofsky, «Морена» набрала наибольшее количество голосов и должна выиграть губернаторские выборы в штатах Веракрус, Морелос, Чьяпас и Табаско.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Мексике прошли выборы президента, выборы в парламент, а также выборы губернаторов 30 из 32 штатов. Официальные предварительные результаты выборов пока не объявлялись.

Читайте также: В Мексике в день выборов убит второй политик