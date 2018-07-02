Кемерово, 2 июля, 2018, 04:03 — ИА Регнум. В детских лагерях Кузбасса сотрудники МЧС проводят акцию «Научись плавать», сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.

В воде

В ходе акции детям объясняют правила безопасного поведения на воде, рассказывают о спасательных средствах и учат оказанию первой медицинской помощи. Также спасатели рассказали, что необходимо соблюдать температурный режим при купании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Московской области около 27 тыс. детей научились плавать в рамках акции «Научись плавать».