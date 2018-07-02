Абуджа, 2 июля, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Армия Нигерии провела спецоперацию против группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в поселении Анадава штата Борно, сообщает нигерийское агентство Vanguard.

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По словам представителя военных, бригадного генерала Техаса Чукву, в результате операции были уничтожены пятеро боевиков, а также обнаружен склад с оружием.

Также сообщается о боестолкновении с боевиками группировки в районе поселения Банки, в результате которого не было потерь среди террористов и военных, однако погибли двое мирных жителей, еще трое гражданских получили ранения.

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