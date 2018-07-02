Нижний Новгород, 2 июля, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Судья матча сборных Хорватии и Дании по футболу «невзлюбил» сборную Дании, заявил голкипер датской сборной Каспер Шмейхель в интервью «Р-спорт».

Ian Burt Красная карточка

Шмейхель заявил, что он очень доволен игрой своей сборной, хоть и испытывает разочарование. Также вратарь отметил высокий уровень организации ЧМ-2018 и пожалел, что приходится уезжать из России.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Хорватии по футболу одолела соперников из Дании в серии послематчевых пенальти и вышла в ¼ финала, где ей предстоит встретиться со сборной России.