Нижний Новгород, 2 июля, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Футболистам сборной Хорватии по футболу предстоит сложный матч в ¼ финала против сборной России, которая является «великим соперником», заявил журналистам тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Кирилл Венедиктов Златко Далич

Далич добавил, что его команде следует хорошо отдохнуть и к игре против российской сборной не растерять осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Хорватии по футболу одолела сборную Дании в серии послематчевых пенальти и вышла в ¼ финала, где ей предстоит встретиться со сборной России.