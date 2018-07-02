Севастополь, 2 июля, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Мечты президента Украины Петра Порошенко об украинском флаге над Севастополем вызывают лишь сочувствие, так как говорят о совершенно неверной оценке им ситуации. Об этом заявила председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева, передает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Иногда бывает просто жаль, когда вроде бы руководитель государства совершенно не умеет оценить той ситуации и возможностей, которые есть», — сказала Алтабаева.

Она напомнила, что Севастополь оставался русским городом, даже когда входил в состав Украины — в праздники над ним развивались и украинский, и российский флаги. Флаг Украины может появиться в городе только в одному случае: если какое-либо международное мероприятие посетят «разумные политики» из этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Петр Порошенко написал в соцсети о том, когда-нибудь государственный флаг Украины вновь поднят на кораблях в бухтах Севастополя.

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