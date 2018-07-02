Москва, 2 июля, 2018, 03:14 — ИА Регнум. Изменение целей министерства обороны США на их сайте подтверждает намерение американцев навязывать свой миропорядок, заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT.

Army.mil Американский солдат на фоне флага

«Это ещё раз говорит о необходимости поддержания с нашей стороны обороноспособности на уровне, адекватном той агрессивной политике, которую озвучивают США», — добавил он.

Напомним, 1 июля 2018 года министерство обороны США без официальных заявлений изменило информацию о миссии Пентагона: сейчас там значится «обеспечивать смертоносными силами безопасность страны» и «поддерживать влияние США в мире». Раньше целью Пентагона было «сдерживание войны и обеспечение безопасности страны».

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