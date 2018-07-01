Москва, 2 июля, 2018, 02:58 — ИА Регнум. В России могут ввести систему контроля телефонов по уникальным номерам IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования) с целью борьбы с ввозом «серых» телефонов и кражей мобильных устройств, сообщают 2 июля «Ведомости».

Телефон

Сообщается, что предложение блокировать краденые или «серые» телефоны подготовил экспертный совет при правительстве РФ, а временная комиссия Совфеда России одобрила эту концепцию. В данной концепции предполагается, что операторы связи не будут обслуживать телефоны, чьи коды IMEI попали в черный список.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с инициативой вносить украденные и нелегально ввезенные мобильные телефоны в черный список.