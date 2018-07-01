* ИГ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 2 июля, 2018, 02:31 — ИА Регнум. Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности за теракт в афганском Джелалабаде, передает агентство Reuters.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в центре Джелалабада на востоке Афганистана произошел взрыв, в результате которого пострадали десятки человек. Теракт был произведен во время визита в город президента Афганистана Ашрафа Гани.

По информации на настоящий момент, в результате взрыва погибли не менее 20 человек, более 20 человек находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести. В числе погибших — сикхский политик Алтар Сингх Хальса.

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