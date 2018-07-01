Нижний Новгород, 2 июля, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Кто там говорил, что футбол уже не тот? Кто говорил, что в футбол играют большие деньги? Где они? Те, кто нас обманывал. Прямо сейчас в России мы смотрим лучший чемпионат мира за всю историю футбола. Мы наслаждаемся историей, которую пишут живые люди.

Футбол

Казалось бы, Хорватия, которой я предсказал выход в полуфинал, уверенно выигравшая свою группу, встречается с Данией, бледно смотревшейся на групповом раунде. Всё ясно? Не тут-то было! Две сборные подарили нам невероятный матч, сценарий которого оказался лучше любого голливудского фильма. Бурное, точно курортный роман, начало: уже на первой минуте матча Матиас Йоргенсен, словно ударом циркуля, вкалывает мяч в ворота Даниэля Субашича, но в следующей атаке хорватов Марио Манджукич забивает ответный гол после рикошета.

Стоп! Слишком бурно? И команды начинают играть в футбольные шахматы. Так они перебираются в добавленное время, где разыгрывается эпическая драма, достойная пера Шекспира. На 116-й минуте датчане ошибаются у своих ворот, и Лука Модрич выводит на свидание с датским кипером Каспером Шмейхелем Анте Ребича. Спасти рядового Каспера! И автор первого гола Матиас Йоргенсен бросается в ноги Ребича, сбивая того приёмом из карате. Стопроцентный пенальти!

К мячу подходит Лука Модрич. Он может и должен решать исход матча, но Каспер Шмейхель, сын легендарного вратаря Петера Шмейхеля (вот она династия!), намертво забирает мяч. Хорваты падают ниц. Каспер улыбается. Кто сказал, что природа отдыхает на детях гениев? Только не в футболе.

А дальше была серия пенальти. Шекспир бы позавидовал её сценарию! И тут отличился уже другой вратарь, хорватский — Даниэль Субашич: он отразил три пенальти датчан. Два «съел» всё тот же Каспер Шмейхель. Но это мало, слишком мало.

Хорваты забили больше. И они прошли в четвертьфинал, где их уже ждала сборная Россия. Как сообщало ИА REGNUM, наши футболисты днём в Москве обыграли испанцев — также в серии пенальти.

Да уж, столь невероятный чемпионат мира мог состояться только в России! Что ни матч, то драма!

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