Нижний Новгород, 1 июля, 2018, 23:49 — ИА Регнум. 1 июля на стадионе «Нижний Новгород» был разыгран матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 между национальными сборными Хорватии и Дании. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти удачливее оказалась сборная Хорватии (3:2).

Fifa.com Матч Хорватия — Дания

На первой же минуте центральный защитник «Хаддерсфилда» Матиас Йогенсен открыл счет, воспользовавшись суматохой в штрафной и точным ударом отправив мяч в дальний нижний угол ворот — 0:1. В роли ассистента выступил Томас Делейни. Через 3 минуты таранный форвард «Ювентуса» Марио Манджукич сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча (Хорватия/Дания)

Удары 12/12

Удары в створ 5/3

Владение 53%/47%

Фолы 5/19

Составы на матч:

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Брозович, Ребич, Манджукич.

Дания: Шмейхель, Кьер, Кнудсен, Йоргенсен, Далсгор, Кристенсен, Делейни, Эриксен, Брэйтуэйт, Поульсен, Корнелиус.

Главный арбитр матча: Нестор Питана.

Предупреждения: Йоргенсен — 115.

Незабитые пенальти: Модрич — 116.

Серия пенальти:

Эрикен — 0:0,

Бадель — 0:0,

Кьер — 0:1,

Крамарич — 1:1,

Крон-Дели — 1:2,

Модрич — 2:2,

Шёне — 2:2,

Пиварич — 2:2,

Йоргенсен — 2:2,

Ракитич — 3:2.

Голы: Йоргенсен 1 — 0:1, Манджукич 4 — 1:1.