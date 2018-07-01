Хорватия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Нижний Новгород, 1 июля, 2018, 23:49 — ИА Регнум. 1 июля на стадионе «Нижний Новгород» был разыгран матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 между национальными сборными Хорватии и Дании. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти удачливее оказалась сборная Хорватии (3:2).
На первой же минуте центральный защитник «Хаддерсфилда» Матиас Йогенсен открыл счет, воспользовавшись суматохой в штрафной и точным ударом отправив мяч в дальний нижний угол ворот — 0:1. В роли ассистента выступил Томас Делейни. Через 3 минуты таранный форвард «Ювентуса» Марио Манджукич сравнял ситуацию на табло — 1:1.
Статистика матча (Хорватия/Дания)
Удары 12/12
Удары в створ 5/3
Владение 53%/47%
Фолы 5/19
Составы на матч:
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Брозович, Ребич, Манджукич.
Дания: Шмейхель, Кьер, Кнудсен, Йоргенсен, Далсгор, Кристенсен, Делейни, Эриксен, Брэйтуэйт, Поульсен, Корнелиус.
Главный арбитр матча: Нестор Питана.
Предупреждения: Йоргенсен — 115.
Незабитые пенальти: Модрич — 116.
Серия пенальти:
Эрикен — 0:0,
Бадель — 0:0,
Кьер — 0:1,
Крамарич — 1:1,
Крон-Дели — 1:2,
Модрич — 2:2,
Шёне — 2:2,
Пиварич — 2:2,
Йоргенсен — 2:2,
Ракитич — 3:2.
Голы: Йоргенсен 1 — 0:1, Манджукич 4 — 1:1.