Нижний Новгород, 1 июля, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Рваный темп, максимальное напряжение — и нет права на ошибку! Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде встречаются сборные Хорватии и Дании. Именно в этом матче определится соперник сборной России в четвертьфинале.

Fifa.com Матч Хорватия — Дания

Судя по началу игры, мы ждали результативного матча. Задорно и голеадорно начали игру команды. Уже на первой минуте датчане по-волейбольному удачно вбросили аут. Томас Делейни зацепился за мяч, а Матиас Йоргенсен резким ударом вогнал его в ворота Даниэля Субашича. Но радость датчан была недолгой: уже в следующей атаке Марио Манджукич добил мяч в ворота датчан после рикошета.

Но дальше игра стала осторожной и больше напоминала шахматы. Ум и прагматичность! Так команды перебрались в дополнительное время.

В нём датчане смотрелись свежее, но на 116-й минуте хорваты прорвались по центру поля, и Лука Модрич заработал пенальти. Всё? Приговор? Но только не в этом матче. К мячу подходит гениальный Лука Модрич. И он бы забил, если бы против него не играл ещё более гениальный Каспер Шмейхель. Сын великого Петера Шмейхеля. Каспер намертво взял этот мяч! Не-ве-ро-ят-но!

Смотрим серию одиннадцатиметровых. После такого суперсейва Каспера Шмейхеля психологическое преимущество, безусловно, на стороне хорватов.