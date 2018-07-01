Вашингтон, 1 июля, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Квалификационные испытания управляемой ядерной бомбы В61−12 прошли на военном полигоне в американском штате Невада 9 июня 2018 г. Об этом пишет портал Military.com.

Af.mil B-2 Spirit

По данным портала, стратегические бомбардировщики B-2 Spirit использовались во время испытаний бомбы, которые прошли успешно.

Специалисты по итогам тестов пришли к выводу, что конструкция новой ядерной бомбы соответствует всем «основным требованиям».

25 апреля издания AirForce Times со ссылкой на свои источники сообщило, что военно-воздушные силы (ВВС) США испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III.

По данным издания, ракета Minuteman III была запущена с военной базы Ванденберг (штат Калифорния).

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