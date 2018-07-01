Кострома, 1 июля, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Сотни костромичей бурно празднуют выход российской сборной в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Несмотря на ливень, по городу гуляют болельщики с российскими флагами, выкрикивая «Рос-си-я! Чемпион!!!». Автомобилисты поддерживают их гудками. Причем делают это не только владельцы частных авто, но и водители троллейбусов и автобусов.

Во время матча улицы Костромы опустели. Горожане смотрели игру российской сборной в кафе, спорт-барах, дома. Сидящие на набережной Волги люди следили за ходом матча через интернет.

«Все молятся и я молюсь. Господи, помоги нашей сборной выиграть!», — от всей души просила официантка одного из центральных кафе Костромы перед последним пенальти.

Молитвы помогли. Голкипер Игорь Акинфеев отразил удар Яго Аспаса. Одержав победу в матче, российская сборная впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Празднуют победу костромичи и в социальных сетях:

https://ww.facebook.com/irin.shalahova/posts/1541822205921775