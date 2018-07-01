Москва, 1 июля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Футболисты сборной России, обыгравшие команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) в Москве, играли хорошо. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил защитник сборной России Марио Фернандес, комментируя результат матча.

Fifa.com Матч Россия — Испания (Марио Фернандес слева)

«Сегодня (1 июля) у нас вся команда играла хорошо, — сказал Фернандес. — Делали, как тренер просил при просмотре испанцев на видео».

Защитник добавил, что победа сборной России в матче против команды Испании в 1/8 финала ЧМ — самый счастливый день в его карьере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля сборная России на стадионе «Лужники» в Москве обыграла команду Испании в матче 1/8 финала ЧМ. Встреча между командами завершилась в основное и дополнительное время со счётом 1:1. Серия пенальти — 3:4.

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